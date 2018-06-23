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علي حسن خليل من بعبدا: لقد اكدت لفخامة الرئيس تأييدنا لموقفه في موضوع النازحين السوريين

23
JUNE
2018
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الرئيس عون عرض الاوضاع المالية والاقتصادية مع وزير المال:
التقارير الدولية تعكس استقرارا عاما رغم الصعوبات
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع وزير المال علي حسن خليل الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد والتحضيرات الجارية لاعداد موازنة العام 2019.


واشار الوزير خليل بعد اللقاء الى انه "وضع رئيس الجمهورية في صورة التقارير الدولية عن الوضعين النقدي والمالي وتصنيف لبنان، والتي عكست استقرارا عاما على رغم الصعوبات التي يمر بها لبنان، لكن الامر يحتاج الى الاسراع في انجاز تشكيل الحكومة لمواكبة متطلبات المرحلة وتحدياتها."
واضاف الوزير خليل: "لقد اكدت لفخامة الرئيس تأييدنا لموقفه في موضوع النازحين السوريين وفق ما عبّر عن ذلك دولة الرئيس نبيه بري."
وشكر الوزير خليل رئيس الجمهورية على مواساته بوفاة والدته.


النائب سيمون ابي رميا
واستقبل الرئيس عون النائب سيمون ابي رميا، واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة ومسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

 

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