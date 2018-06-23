بالصورة - عملية نوعية لقوى الأمن تؤدي الى تفكيك عصابة لتجارة وتهريب المخدرات وتداهمان مستودعين في خلدة وسد البوشرية!

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أعلنت المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي أنه بتاريخ ١٤/٦/٢٠١٨، توافرت معلومات لمفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن وجود كمية من المخدرات في مستودع عائد للمدعو (ا. ق.، مواليد عام ١٩٧٦، سوري) في محلة خلدة.

على الاثر، داهمت قوة من المفرزة المستودع وتمكنت من توقيف (ا. ق.) وضبط حوالي ٧٠ كلغ. من مادة حشيشة الكيف، كما اوقفت العمال في المستودع، وهم: _ م. ق. (مواليد عام ٢٠٠٠، سوري) _ م. ز. (مواليد عام ١٩٨٠، سوري) _ م. م. (مواليد عام ١٩٩٤، سوري) _ ا. ك. (مواليد عام ١٩٨٦، سوري)

بالتاريخ ذاته، وفي اطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مصدر هذه الكمية من مادة حشيشة الكيف، توافرت معلومات حول وجود كمية كبيرة منها داخل منزل آخر عائد للموقوف (ا. ق.) في محلة خلدة، حيث ضبط بداخله: /400 / كلغ من مادة حشيشة الكيف و/١،٨٠٠،٠٠٠/ حبة كبتاغون، وقاعدتين حديديتين للف القماش.

كما اوقفت زوجته وتدعى: _ ا. ش.(مواليد عام ١٩٨٨، لبنانية)

بالتحقيق معها، اعترفت انها من افراد عصابة تعمل في توضيب وتهريب المخدرات بالاشتراك مع زوجها.

بنتيجة التحقيقات والمتابعة الحثيثة التي اجرتها الشعبة، استطاعت تحديد مستودع ثانٍ للعصابة في محلة سد البوشرية عائد للدعو (م. ز.، مواليد عام ١٩٧٤، سوري) - العمل جار لتوقيفه.

بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٨، قامت قوة من الشعبة بمداهمته، وضبطت ٢٩٣ ثوباً من القماش موضب بداخلها حوالي 3907 قطع من حشيشة الكيف، تحمل اسماء "غاردينيا"، "ست البنات"، " لبنان الاخضر"، زنتها الاجمالية /820/ كلغ و/٦٠٠،٠٠٠/ حبة كبتاغون وميزان الكتروني رقمي حساس.

بنتيجة التحقيق، تبين ان الموقوفين المذكورين ينتمون الى عصابة لتوضيب المخدرات نوع حشيشة الكيف وكبتاغون وتهريبها الى الخارج، يترأسها كل من: (م. ز، سوري) و شريكه (ح.ح.، مواليد عام ١٩٧٣، لبناني)، وان المخدرات يتم نقلها من البقاع الى الشياح، حيث يتم تخبئتها في مستودع عائد لـ (م.ز.)، ومن ثم تنقل الى مستودع في محلة خلدة لتوضيبها، وتخزن بعدها في مستودع في منطقة سد البوشرية تمهيدا لتهريبها الى الخارج.

بتاريخ ١٨/٦/٢٠١٨، اوقفت قوة من الشعبة المدعو (ح. ح.)، وبالتحقيق معه، اعترف انه شريك (م. ز.) في توضيب المخدرات بهدف تهريبها الى الخارج، كما اعترف انه رمى كمية كبيرة من المخدرات في محلة اوتوستراد الجية، كانت مخزنة داخل مستودعه في محلة الشياح.

عملت الشعبة على ضبطها وهي عبارة عن /١٩١٣/ قطعة من حشيشة الكيف موضبة ضمن ٢٢ كيسا من النايلون زنة /٤٠٠/ كلغ.

ان مجموع ما تم ضبطه من قبل قوى الامن الداخلي هو طن وستماية وتسعين / 1690/ كلغ من مادة حشيشة الكيف ومليونين واربعماية ألف /٢،٤٠٠،٠٠٠/ حبة كبتاغون.

اجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.