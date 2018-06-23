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البستاني حذّر من حشرة ال tomicus

23
JUNE
2018
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حذر النائب الدكتور فريد البستاني من حشرة ال tomicus التي تفتك باشجار الصنوبر في وادي الست والمناطق المحيطة بها وضرورة الاسراع في مكافحتها قبل ان تقضي على الثروة الصنوبرية في هذه المناطق .


واضاف البستاني :لقد تواصلنا مع المسؤولين في وزارة الزراعة الذين سارعوا الى ارسال عددا من المراقبين من مصلحة الاحراج في بيت الدين للكشف وايجاد الحلول السريعة قبل فوات الاوان خصوصا ان هذه الحشرة خطيرة معدية تنتقل بسرعة قياسية لقتل جذوع اشجار الصنوبر .


واضاف البستاني : ان للبلديات دورا اساسيا في المعالجة لما تشكله هذه الصنوبريات من ثروة وغنى وجمال للطبيعة ومصدر رزق للاهالي الذين يعتاشون منها ،وبالتالي فان المطلوب العمل سريعا لرش المبيدات وقطع الاوراق المصابة باليباس ومنع التشحيل والتعاون بين وزارة الزراعة التي اسرعت ولبت طلبنا وبين البلديات المعنية من اجل المحافظة على جمال طبيعة الشوف .

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