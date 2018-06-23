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بالصورة - حريق في السوق التجاري فجراً.. وهكذا اقتحم رجال الدفاع المدني النيران!

23
JUNE
2018
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ان فرق إطفاء الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي التهم محتويات محلين للأحذية والملبوسات والعطورات والهدايا والديسكوتيك، في وسط السوق التجاري في بعلبك عند الخامسة والربع من فجر اليوم، بعد عمل استمر ما يقارب السبع ساعات متواصلة، وأسهمت صهاريج البلدية في نقل المياه، فيما لفت سحب الدخان أواسط المدينة.

وأظهر رجال الدفاع المدني شجاعة فائقة في اقتحامهم للنيران في وسط يزيد من خطورته وجود محروقات لمولد كهربائي على السطح تسربت منه مادة المازوت، وأسقف مصنوعة من القماش والنايلون، ومحتويات قابلة للإنفجار والإشتعال السريع، ما أنقذ محال المنطقة والمدينة من كارثة كبيرة.

واعتبر المدير الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك بلال رعد الذي واكب الأعمال ميدانيا أن "المفرقعات والأسهم النارية التي أطلقت ابتهاجا بنتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هي المسبب للحريق، لأن السقف عبارة عن شادر وقماش ونايلون، والإقفال يوم الجمعة جعل النيران تمتد إلى داخل المحال دون تنبه أصحابها، وتكثفت جهود عناصر الدفاع المدني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة في السوق التجاري وسط حي سكني".

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