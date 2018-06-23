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أسرار الصحف ليوم السبت 23 حزيران 2018

23
JUNE
2018
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الجمهورية

يتردّد أن زيارة قطب لبناني الى دولة إقليمية لم تتطرّق الى الملفات الداخلية أبداً.

لاحظت أوساط سياسية أن أكثر من بعثة دبلوماسية عاملة في لبنان سعت للإستفسار حول ماهية القانون المتصل بختم جوازات السفر.

غاب رئيس حزب معارض عن السمع لـ 24 ساعة وتبيّن أنه قام بزيارة لإحدى الدول العربية والتقى خلالها مسؤلين رسميين بعيداً من الأضواء.

البناء

خفايا
على الرغم من أجواء التفاؤل التي يشيعها الرئيس المكلّف سعد الحريري عن إمكان ولادة الحكومة العتيدة في وقت قريب، برزت تحفظات لبعض القوى حول التشكيلة التي أعدّها الحريري حول توزيع الحصص الحكومية، ورأت أوساط أنه نتيجة الطريقة التي يقارب بها الحريري التأليف وهي مغايرة لنتائج الانتخابات، فإنه حتى الآن لا تبدو الولادة قريبة.

كواليس
قالت مصادر عراقية أن الدفع بإتجاه إعادة الإنتخابات العراقية يتم بضغوط أميركية سعودية ويهدف إلى تغيير وجهة تصويت الكتل التي تتأثر بالتيارات الموالية لواشنطن والرياض بعدما كانت قد منحت أصواتها لكتلة السيد مقتدى الصدر وتتحدث عن خديعتها بانقلاب موقفه لتحالف مع الحشد الشعبي والتنسيق مع إيران. وقالت المصادر ليس من الفراغ أن يتصدر دعاة إلغاء نتائج الانتخابات كل من مسعود البرزاني واياد علاوي وسليم الجبوري وأن تقود قناة العربية الحملة بهذا الاتجاه.

اللواء

غمز
تجري استعدادات داخل تيّار سياسي لإحداث نقلة تنظيمية نوعية، بعد تأليف الحكومة.

لغز
لا تزال قوى نافذة تعتبر أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، هي من قبيل الضغط لتسريع تأليف الحكومة.

همس
تجري استعدادات لإطلاق مواقف من العيار العالي، في مناسبة كبيرة، ستجري بعد شهرين في منطقة حسّاسة من لبنان؟

 

المستقبل

يقال
إن مجموعة من الشواغر في مواقع ادارية متعدّدة تنتظر تشكيل الحكومة العتيدة لكي يصار الى ملئها في أقرب فرصة ممكنة.

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