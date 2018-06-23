اللواء: ماكرون سيزور بيروت غداة تشكيل الحكومة

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اكدت معلومات لـ «اللواء» ان الرئيس ماكرون سيزور بيروت غداة تشكيل الحكومة، على ان يكون البند الأوّل على جدول محادثاته ترسيم الحدود اللبنانية - السورية، والحدود اللبنانية - الإسرائيلية، في ضوء معلومات عن ان الجهود قطعت شوطاً على هذا الصعيد، بانتظار التفاصيل الأخيرة لمزارع شبعا.

وقالت المصادر ان زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إلى لبنان جاءت بتنسيق مباشر مع فرنسا، بهدف تأكيد الضمانات حول الاستقرار، وتقديم ما يلزم من مساعدة لتجاوز الأزمة المالية.

وتحدثت المصادر عن مروحة مصالحات عربية - عربية (قطر ودول الخليج) ومصرية - تركية في إطار الترتيبات المرتقبة في المنطقة.