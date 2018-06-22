الجيش: ضارب الامرأتين الكينيتين مدني موقوف لدى الشرطة العسكرية والتحقيق جار

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"تداول بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده إقدام أحد العسكريين، وهو باللباس المدني، على ضرب إمرأتين من التابعية الكينية. يهم قيادة الجيش أن توضح أن الحادث الذي وقع بتاريخ 17/6/2018 كان نتيجة قيام إحدى الإمرأتين المذكورتين، اللتين كانتا بوضع السكر الظاهر، بالاعتداء على أحد العسكريين وقد كان برفقة زوجته، من خلال ضربه بزجاجة على رأسه، ما دفع أحد المدنيين إلى التدخل وضرب الامرأتين المذكورتين.

وباشرت الجهة الأمنية المختصة التحقيق في الموضوع استنادا إلى إشارة النيابة العامة العسكرية، وتم توقيف المعتدي المدني لدى الشرطة العسكرية.

وتتمنى قيادة الجيش من وسائل الإعلام توخي الدقة في تناول أي حدث يتعلق بالمؤسسة العسكرية أو أحد أفرادها".