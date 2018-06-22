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مقدمة أخبار الOTV : تسجيل تقدم في الملف الحكومي لكنه ليس حاسما وهناك قواعد لم تحترم بعد

22
JUNE
2018
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من دون نفيِّ الأجواء الإيجابية، أو الدخول في تحديد مُهلٍ زمنية لتشكيل الحكومة، قد تكون قريبة جداً، وقد تبعُد، تشير معلومات الـ OTV إلى أن تقدماً قد حصل، غير أن ما تَحقق حتى الآن، لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الأمور بلغت خواتيمَها السعيدة، أو أن الحسم قد تم

فالأساس، وفق ما ذَكَر مصدرٌ متابع عبر الـ OTV، يبقى في احترام قواعد أساسية باتت معروفة من الجميع، وهذا الأمر حتى اللحظة، لم يُصبح في متناول اليد.

وفي سياقٍ متصل بملف التأليف، وبعيداً من زواريب التسمِيات، تَلفت معلومات الـ OTV إلى أن ما ينقَل منذ مدَّة، عن توزير المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة المكلف نادر الحريري ضمن حصة رئيس الجمهورية، غير صحيح.

هذا على خط التشكيل، أما على جبهة النزوح، فالأكيد أن المستشارة الألمانية سمعت موقفاً لبنانياً واحداً وواضحاً في آن، أوجزَه كلام رئيس الجمهورية عن أننا لا نريد أن نموت فيما النازحون لا يزالون على أرضنا، وموقف الرئيس سعد الحريري التذكيري عن أن الدستور يمنع التوطين.

وفي ملف النزوح أيضاً، لفَتَ اليوم تلقي وزارة الخارجية كتاباً جوابياً لمفوضية اللاجئين، يتضمن موافقة على اقتراح الوزير جبران باسيل تقسيم النازحين الى فئات بما يُسهل العودة، اضافة الى التشارك مع وزارة الخارجية في اللوائح التي كانت بمُتناول وزارة الشؤون منذ سنة 2015.

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