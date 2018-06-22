الرئيس عون عرض مع الرئيس الحريري في قصر بعبدا مسار تشكيل الحكومة

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، اجواء الاتصالات التي يجريها من اجل تشكيل الحكومة العتيدة، اضافة الى مواقف وآراء الاطراف السياسية التي يتشاور معها الرئيس المكلّف، وتم الاتفاق على الاستمرار في الوتيرة السريعة من اجل ان تبصر الحكومة النور في اقرب وقت ممكن.

الرئيس الحريري

بعد اللقاء، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال:

" لقد كان اللقاء ايجابياً جداً، وبحثت مع فخامة الرئيس في مسألة تشكيل الحكومة والاحجام التمثيلية لمختلف الاطراف فيها، وآمل ان يتم التوافق قريباً على هذا الامر، خصوصاً وان فخامة الرئيس ابدى كل ايجابية في هذا الموضوع. سأواصل المشاورات مع كل الافرقاء السياسيين حول المسألة، واعتقد انه اذا استمرينا في العمل وفق هذا المسار، يمكننا الانتهاء بسرعة كبيرة".

سئل: هل تم الحديث عن الاحجام والحقائب؟

اجاب: نحن نعمل على شكل الحكومة والحصص. وقد اصبحنا قريبين جداً وفق المعادلة الاخيرة التي وصلنا اليها، ولم يتبق سوى اجراء بعض المشاورات، ولن استرسل في التوضيح كي لا تتم عرقلة التقدم الحاصل.

سئل: ما الذي ناقشتموه خلال اللقاء؟

اجاب: ناقشنا الحجم الذي يطالب به كل فريق سياسي، والامر يتطلب مشاورات سأكملها فوراً، وانا على موقفي من التفاؤل.

سئل: هل هناك اي فيتو على اعطاء القوات اللبنانية حقيبة سيادية؟

اجاب: نحن نتحدث عن الاحجام حالياً.

سئل: هل يمكن ان تؤكد ان ولادة الحكومة قد تكون الاحد المقبل؟

اجاب: وفق المسار الذي نعمل عليه حالياً، اعتقد انه بامكاننا الوصول الى تشكيلة في اسرع وقت ممكن.