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حملة تبرع بالدم بمبادرة من تاتش بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني

22
JUNE
2018
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بيروت، 22 حزيران 2018: تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، وفي إطار نشر التوعية حول أهمية التبرع بالدم نظّمت تاتش، شركة الإتصالات الخلوية الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، بالتعاون مع الصّليب الأحمر اللّبناني حملة للتبرع بالدم لموظفي تاتش في المقر الرئيسي للشركة.

الدم البشري هو من أثمن الهبات على الإطلاق، بالمقابل تعاني بنوك الدم في كافة أرجاء لبنان من النقص في مخزون الدم. لذا فمن المهم أن يساهم المواطنون في هذه القضية النبيلة كلما أمكنهم ذلك، وكجزء من برنامج الشركة الداخلي للتطوع، وقد حثت تاتش الموظفين ليس فقط على التبرع بالدم، بل إقناع الآخرين والمحيطين بهم للقيام بذلك، مساهمة في زيادة مخزون وحدات الدّم تلبية للمحتاجين لها.

تعليقّا على نجاح هذه الحملة، قال الرّئيس التّنفيذي لشركة تاتش إمري غوركان: "الهدف الرّئيسي لهذا المشروع هو لدعم ونشر ثقافة المواطنة الإيجابيّة من خلال برنامج الشركة للتنمية المستدامة “Positive touch”. نعمل من خلال هذا البرنامج على تعزيز المساعي لتحقيق مجتمع صحي ونشر ثقافة القيم المشتركة. ونقدّر الصّليب الأحمر اللّبناني كثيراً على جهوده المميزة لترسيخ ثقافة التّبرّع بالدّم في لبنان. الدّم وعناصره يلعبون دوراً محورياً في كافة جوانب الرعاية الطبية، لذا من المهم أن نحافظ على مخزون احتياطي من هذا المورد الثمين".

تستمر معاناة بنوك الدم في لبنان جراء النقص المتكرر في مخزون الدم، الأمر الذي يدفع عائلات المرضى الى البحث عن متبرعين عند الحاجة. وجمعت حملة تاتش للتبرع بالدم عدداً كبيراً من وحدات الدم التي أرسلت جميعها الى مركز الصليب الأحمر اللبناني لخدمة نقل الدم.

 

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