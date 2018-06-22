بالصور: رسالة " غير اعتيادية" على قبر الشهيد عماد مغنية!

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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن رسالة من مجهول، وضعت فوق ضريح الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في روضة الشهيدين - الغبيري.

وجاء في الرسالة: “بسم الله الرحمن الرحيم أنا رب عائلة مؤلفة من أربع أطفال… لبناني من الجنوب من آل جابر سكان الضاحية وضعي سيء جداً منذ أربع شهور بلا عمل والآن لا أقدر على إطعام أولادي وأصبحت عائلتي بلا مسكن بسبب كسر أجار المنزل… ولم أقدر على شراء ملابس لأولادي فلجأت إلى بعض الجمعيات ولم ينظر أحد بوضعي … أولادي بلا مدرسة منذ ثلاثة أشهر.. أرجو المساعدة أو أن تصل الرسالة إلى أحد المسؤولين في حزب الله”.