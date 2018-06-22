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الحريري بعد لقاء ميركل: الحل الدائم والوحيد للنازحين هو العودة الامنة الى بلدهم

22
JUNE
2018
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اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بعد لقائه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في السراي الحكومي، الى انه تم بحث تداعيات ازمة النزوح السوري، وهناك حاجة لتوسيع الحاجات الانسانية الاساسية لتشمل بالاضافة الى النازحين المجتمعات المضيفة لهم، وناقشت مع السيدة المستشارة ميركل الدور المساعد الذي يمكن لألمانيا أن تلعبه خصوصا في مساعدة لبنان على تنفيذ الأولويات التي طرحتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر بروكسيل 2، من خلال دعم مشروع استهداف الفقر في لبنان ودعم تنفيذ الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني.


ولفت الحريري الى ان الحل الدائم والوحيد للنازحين السوريين هو العودة الامنة الى بلدهم. واكد التزام الحكومة كل الاصلاحات في مؤتمر سيدر، وتشكيل لجنة متابعة مع اللجنة الدولية، كما بحثنا في اوضاع المنطقة واكدت التزام لبنان بالقرار 1701 وشكرتها على مشاركة المانيا في اليونيفيل ودعمها للمحكمة الدولية الخاصة في لبنان.


واوضح ان القوى السياسية في لبنان تجمع على استقرار لبنان والتزام سياسة النأي بالنفس، وهو سياسة ستستكمله الحكومة المقبلة، كما التمسك بمبادرة السلام العربية وبالقدس عاصمة لفلسطين.

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