بانو: منصب نائب رئيس الحكومة يبقى في عهدة الرئيس

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رأى النائب أنطوان بانو، في حديث إذاعي أن "المعادلة الحكومية سهلة ولا مصلحة في تضييع الوقت"، مشددا على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية مع أوسع تمثيل وتوزيع المقاعد الوزارية حسب الأحجام لمعالجة الملفات الشائكة التي لا تتحمل أي تأجيل"، لافتا الى أن "الرهان على الأحداث الإقليمية يضر بالمصلحة الوطنية".





وأكد "انفتاح التيار الوطني الحر على توزيع جديد للحقائب السيادية، الا أن منصب نائب رئيس الحكومة يبقى في عهدة رئيس الجمهورية، ولا اتفاق سياسي حالي لإعطائه لأي طرف".





وعن ملف النزوح السوري، قال بانو: "استغرب الضجة حول هذا الملف الذي يشكل عبئا على الاقتصاد اللبناني"، مؤكدا "ضرورة التنسيق مع الجهات السورية لإرسال النازحين الذي يرغبون بالعودة الى مناطقهم الآمنة".