التحالف الدولي يستهدف أحد مواقع الجيش السوري قرب قاعدة التنف

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أفاد مصدر عسكري في القوى الرديفة للجيش السوري بأن غارة للتحالف الدولي استهدفت أحد مواقع تابعة للجيش قرب قاعدة التنف الأمريكية عند الحدود العراقية السورية وأسفرت عن قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة عن قائد عسكري في القوى الرديفة قوله، إن "أحد أفراد الجيش السوري قتل في ضربة أمريكية على موقع للجيش قرب قاعدة أمريكية تقع على مقربة من الحدود العراقية السورية".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن فصيلا تابعا لمقاتلي المعارضة السورية تدعمه الولايات المتحدة ويتمركز في قاعدة التنف اشتبك مساء الخميس مع "قوة معادية غير محددة" خارج "منطقة خفض التوتر" في محيط القاعدة وأجبرها على التراجع، مشيرة إلى أنه لا يوجد ضحايا من الجانبين.



وكانت قناة "العالم" الإيرانية أشارت مؤخرا إلى أن الجيش السوري أطبق الحصار على القاعدة الأمريكية في منطقة التنف قرب الحدود السورية العراقية بعد سيطرته على كامل الشريط الحدودي الممتد من البوكمال إلى التنف.