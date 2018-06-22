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ميركل للبنان: أموال مقابل إبقاء النازحين .. ولكن؟

22
JUNE
2018
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 وصلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الى بيروت مساء أمس، واستهلّت زيارتها بمشاورات مع الحريري تناولت آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري. غير أن هدف الزيارة بحسب مطلعين البحث مع الحكومة اللبنانية بأزمة النازحين السوريين بعد تصعيد الخارجية اللبنانية والتحضيرات للبدء بإعادة قسم من النازحين الى سورية.

 

وإذ من المتوقع أن تلتقي ميركل اليوم الرئيسين عون وبري. أشارت مصادر وزارية لـ«البناء» الى أن ميركل ستعرض على الحكومة المزيد من المساعدات المالية للبنان مقابل إبقاء النازحين على أراضيه، لكن أوساط بعبدا لفتت لـ«البناء» أن عون سيبلغ ميركل اليوم بأن لبنان اتخذ قرار إعادة النازحين الى سورية بأي ثمن، ولن يتراجع، وسيعرض عليها خطة تقضي بإعادة النازحين الى سورية ومنحهم المساعدات المالية تحت رعاية الأمم المتحدة. الأمر الذي يخفف العبء الاقتصادي عن لبنان والمالي عن الأمم المتحدة ويزيل الخطر عن أوروبا». وشدّدت الأوساط على أن «ملف النزوح سيكون أول ملف سيطرح على طاولة مجلس الوزراء المقبل نظراً لتداعياته الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المخيفة».

البناء
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