عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 حزيران 2018

A + A -

الأخبار: زاسبيكين لـ«الأخبار»: صفقة القرن استسلام لإسرائيل

مسودة حكومية: الكل يريد «الأشغال»

أزمة النفايات عائدة حتماً!

الأنوار: انشغال الحريري بميركل لم يمنعه من توقع تحضير التشكيلة الوزارية اليوم



المستقبل: الحريري «مش مطنش»: السعودية حريصة على إنجاز الحكومة «أمس قبل اليوم»

ميركل في بيروت: دعم اقتصادي للاستقرار



النهار: الحريري يُطلق المحرِّكات وتشكيلة خلال 48 ساعة



اللواء: الـ«توربو» يُحدث خرقاً... ومسودَّة تشكيلة إلى بعبدا اليوم

توزير نادر الحريري من حصة عون واستبعاد تمثيل ميقاتي... وسلة مساعدات مع ميركل



الجمهورية: الحريري لـ بري: الحكومة قبل نهاية الأسبوع

الديار: صفقة القرن التي سيقدمها ترامب ملامحها معروفة ومصيرها الفشل

the daily star: Merkel to focus on refugee issues



l'orient le jour: À Bourj Hammoud, le visage de la haine raciale à découvert