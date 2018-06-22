عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 حزيران 2018

الأخبار: زاسبيكين لـ«الأخبار»: صفقة القرن استسلام لإسرائيل
مسودة حكومية: الكل يريد «الأشغال»
أزمة النفايات عائدة حتماً!
الأنوار: انشغال الحريري بميركل لم يمنعه من توقع تحضير التشكيلة الوزارية اليوم
المستقبل: الحريري «مش مطنش»: السعودية حريصة على إنجاز الحكومة «أمس قبل اليوم»
ميركل في بيروت: دعم اقتصادي للاستقرار
النهار: الحريري يُطلق المحرِّكات وتشكيلة خلال 48 ساعة
اللواء: الـ«توربو» يُحدث خرقاً... ومسودَّة تشكيلة إلى بعبدا اليوم
توزير نادر الحريري من حصة عون واستبعاد تمثيل ميقاتي... وسلة مساعدات مع ميركل
الجمهورية: الحريري لـ بري: الحكومة قبل نهاية الأسبوع
الديار: صفقة القرن التي سيقدمها ترامب ملامحها معروفة ومصيرها الفشل
the daily star: Merkel to focus on refugee issues
l'orient le jour: À Bourj Hammoud, le visage de la haine raciale à découvert