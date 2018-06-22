أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 حزيران 2018

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الأخبار: علم وخبر



تنبيه لمعلق رياضي ضد إيران!

بعد تلقيه شكاوى من مواطنين وسياسيين، وجه وزير الإعلام ملحم رياشي، أمس، تنبيهاً إلى أحد المعلقين على مباراة إسبانيا وإيران عبر شاشة تلفزيون لبنان، لأنه كان منحازاً للإسبان طوال مدة المباراة. وحذر الموظف من خطوة ثانية، قد تتجاوز التنبيه، إذا كرر انحيازه عبر الشاشة لأي فريق كان، مؤكداً أن تلفزيون لبنان «لكل اللبنانيين».



المستقبل: يقال

إنّ نوابأً ستة اجتمعوا مؤخّراً من أجل المطالبة بمقاعد وزارية في الحكومة العتيدة لم يتمكنوا من التوافق على أن يبقوا كتلة نيابية متراصّة في المرحلة المقبلة.

البناء: خفايا وكواليس



خفايا

كشفت أوساط سياسية أن زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى لبنان سيكون طابعها اقتصادي أكثر من الشأن السياسي. وهي ستركّز على الموضوع النفطي وسبل استثمار الشركات الألمانية وألمانيا عموماً في هذا القطاع. كما ستبحث من جهة أخرى، مع المسؤولين اللبنانيين في موضوع النازحين السوريين وأوضاعهم وإلحاح لبنان على إعادتهم إلى أراضيهم الآمنة، ونتائج هذا القرار أوروبياً.

كواليس

علقت مصادر أوروبية دبلوماسية في بروكسل أمام دبلوماسي عربي مقيم على الإعلان الإيراني عن الاكتفاء بالنظام الصاروخي بقدراته الراهنة دون الحاجة لتطويره بالقول إنّ القرار الإيراني سيساعد كثيراً في التوصل إلى اتفاق إطار أوروبي إيراني يحصّن التفاهم النووي، كما أنّ صدور قوانين إيرانية بالانضمام إلى اتفاقيات مكافحة تبييض الأموال سيساعد في تسهيل مهمة المصارف الأوروبية التي ستتولى رعاية التجارة بين أوروبا وإيران بدعم من الحكومات الأوروبية…



النهار: أسرار الآلهة

علاقة جيدة

لوحظ في الآونة الأخيرة عودة العلاقة الجيدة بين موسكو والمختارة إلى سابق عهدها في ظل توالي اللقاءات بين رئيس الاشتراكي والسفير الروسي وزيارة جنبلاط إلى موسكو واردة ربما بعد المونديال....

تمثيل الأقليات

عاد تمثيل الاقليات المسيحية في الحكومة المقبلة الى المربع الاول في ظل تفتح الشهية على التوزير من جهات مقابلة لا يرغب البعض في فتح المجال لها وتكريس معادلة جديدة.

شعبي لا نيابي

حرص وزير خسر في الانتخابات النيابية اخيراً على اطلالة صاخبة تؤكد استمرار شعبيته....

إنشغالات كثيرة

يصل نواب جدد الى مواعيدهم متأخرين بحجة انشغالاتهم الكثيرة علما ان عمل المجلس ولجانه لم ينطلق بعد....



اللواء: أسرار

همس

أبلغ وزير معني مراجعيه أمس لا ستئناف للقروض السكنية قبل بداية العام 2009!



غمز

عندما سئل رئيس تكتل موالٍ عن موقفه من مطالبة حليف له بوزارة السياحة، اعتبر أن التوزيع يحصل بعد موافقته؟



لغز

تتريث جهات سياسية في التجاوب مع مبادرة مطروحة لإعلان جهة للمعارضة، لمرحلة ما بعد تأليف الحكومة..



الجمهورية: اسرار

جولة



لاحظت أوساط متابعة أن أحد الدبلوماسيين العرب يقوم بجولة على مراجع وفاعليات في إطار التعاون والتنسيق مستثنياً فريقاً واحداً.



موقع



يسعى نائب شمالي إلى حفظ موقع له في حصة مرجع كبير في الحكومة المقبلة.



لقاء



لم ينفِ ولم يؤكد مستشار سابق لمرجع كبير حصول لقاء بينهما مكتفياً بالقول «لا تعليق».