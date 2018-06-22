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بري أرجأ إجازته لمواكبة الأجواء الإيجابية

22
JUNE
2018
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فور عودته الى بيروت أعاد الرئيس المكلف سعد الحريري تحريك عجلة تأليف الحكومة وتفعيل قنوات التواصل على المحاور والخطوط كافة بعد توقفها لأكثر من أسبوع في محاولة من الحريري لجس نبض الأطراف واستطلاع سقف مطالبها وهوامش تنازلها، قبيل وضع اللمسات الأخيرة على المسودة التي كانت مدار بحث بين الحريري والوزير جبران باسيل في باريس، على أن يزور الرئيس المكلف بعبدا اليوم لعرض تشكيلته الأولى على رئيس الجمهورية، بحسب معلومات البناء.

 وعلمت «البناء» أن الأجواء الإيجابية التي استجدّت منذ لقاء باريس بين الحريري وباسيل والمشاورات التي أجراها الحريري أمس، استدعت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري إرجاء إجازته العائلية إلى الخارج لأيام والبقاء في لبنان لمواكبة عملية التأليف وتقديم التسهيلات والمساعدة في تذليل العقد إذا استدعت الحاجة.

وأشارت مصادر «البناء» الى أن «كافة القنوات فُتحت، وفي حال تطوّرت الأجواء الإيجابية ونجحت المشاورات في تخطّي بعض العقد من الممكن أن نشهد حكومة خلال الأسبوع المقبل».

ولفتت الى أن «التطوّرات الإقليمية الخطيرة والتحديات الداخلية لجهة تفاقم الوضع الاقتصادي ومخاطر الوضع المالي التي نقلها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى جانب تطور الوضع الأمني في البقاع، دفع جميع الأطراف الى الشعور بالمسؤولية وخفض سقوفهم الحكومية».

وأفادت مصادر الرئيس بري لـ«البناء» الى أنه تبلغ مؤشرات إيجابية حول مسار التأليف من الحريري عبر الوزير خليل، موضحة أن كلام بري حول البطء في عملية التشكيل هدفه حثّ الحريري لمحاورة الأطراف والإسراع في التأليف».

البناء
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