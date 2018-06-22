«توربو الحريري» يتّجه لعرض صيغة حكومية الإثنين في بعبدا .. ما هي ؟

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تبقى قضية تشكيل الحكومة العنوان الأول للأحداث اللبنانية، حيث أوحى الرئيس المكلف سعد الحريري عزمه عرض تشكيلة أولية على رئيس الجمهورية توقعت مصادر على صلة بالمشاورات التي أجراها مع كلّ من حركة أمل والقوات اللبنانية وتيار المردة والحزب التقدمي الإشتراكي أن تكون في زيارة يقوم بها الحريري يوم الإثنين إلى بعبدا.

ووفقاً للمصادر تدور رؤية الحريري، بعد إعلانه عن تشغيل «التوربو»، فتتكوّن من درزي وسني ومسيحي من الذين لا يرضى الحريري وحلفاؤه بتمثيلهم ويحظى تمثيلهم برضا رئيس الجمهورية، مقابل أربعة وزراء للقوات اللبنانية بينهم نائب رئيس الحكومة، وثلاثة للاشتراكي بينهم وزير مسيحي، وستة للمستقبل ورئيس الحكومة بينهم وزير مسيحي هو مستشاره غطاس خوري، وستة لثنائي حركة أمل وحزب الله بينهم وزير المال، ووزير للمردة، وستة وزراء للتيار الوطني الحر بينهم وزير الخارجية، ووزير مسيحي يتفق عليه الرئيسان يرجّح أن يكون أرمنياً.