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مقتل 8 مدنيين بغارة للتحالف الدولي في ريف دير الزور

22
JUNE
2018
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين في غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي على منازل في قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

 

وقالت الوكالة: "اعتدت طائرات (التحالف الدولي) الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن الدولي بعدة غارات على منازل المواطنين في قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي" ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع دمار كبير في الممتلكات والبنى التحتية.

 

ونقلت الوكالة السورية عن مصادر أهلية في القرية الواقعة شمال مدينة البوكمال، قولها إن "قصف طائرات التحالف الدولي استهدف أماكن داخل البلدة منها مجمع الرافع السطام ومفرق السور وبستان سعيد الثابت الهزاع ومنطقة الحصية" وتسبب بمقتل 8 مدنيين على الأقل وجرح آخرين بينهم إصابات حرجة ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للزيادة.

 

ولفتت المصادر إلى أن العديد من العائلات تركت منازلها في القرية هربا من القصف العنيف لطائرات التحالف الذي كثف اعتداءاته خلال الأيام الأخيرة على التجمعات السكانية للضغط على الأهالي في ريفي دير الزور والحسكة للانضمام إلى مجموعات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

روسيا اليوم
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