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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

عاد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت، وعادت معه الحرارة إلى خط المشاورات لتأليف الحكومة.

الحريري الذي استفاق على سؤال الرئيس نبيه بري له عن "التطنيش" على التأخير في التشكيل، نفي وجود عقبات خارجية، وتحدث عن عقد داخلية قابلة للحل، وقال: "هلق فاتحين توربو"، وكشف أنه قد يحمل تشكيلة إلى قصر بعبدا غدا.

أما عن لقائه الباريسي بالوزير جبران باسيل، في ضوء ما سرب حوله من معطيات نفتها مصادر الطرفين، فقال: هو يقول إنه كان إيجابيا، وأنا أقول كذلك.

وتزامنا مع العودة الحريرية، وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى لبنان، في زيارة بعنوانين رئيسيين: النزوح السوري، والدعم الاقتصادي.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



ألمح رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى أنه قد يقدم الى رئيس الجمهورية غدا تشكيلته الوزارية، مؤكدا أنه فتح "التوربو".

وقالت أوساط سياسية إن تشكيل الحكومة يعد أكبر عنصر داعم لنجاح الموسم السياحي هذا الصيف. وتحدثت هذه الاوساط عن أن أولى مهمات الحكومة الجديدة تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع وإعطاء ضوء أخضر للمجلس الأعلى للدفاع للقيام بالاشراف على التنفيذ.

واليوم وغدا محادثات في لبنان للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل حول الدعم المطلوب لتخفيف أعباء النازحين السوريين. وفي معلومات متوافرة ان ميركل أبدت استعداد بلادها للمشاركة في ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب اللبناني.

وفي المعلومات ايضا ان ميركل وعدت بمساعدة لبنان في تقوية الجيش بمعدات ومد يد العون في إغاثة النازحين السوريين.

ميركل التي تعقد غدا مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الرئيس الحريري أجرت مباحثات مهمة مع رئيس الجمهورية.



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مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

رسم الرئيس المكلف سعد الحريري مسار تأليف حكومته الجديدة، كاشفا انه حين تكون التشكيلة جاهزة سيلتقي رئيس الجمهورية وربما يكون ذلك غدا، وأكد ان لا عقد خارجية بل هناك عقد داخلية قابلة للحل.

الرئيس الحريري وفور عودته من اجازة عائلية، إلتقى مجموعة من ممثلي القوى السياسية، وقال ردا على سؤال إنه ذهب إلى السعودية، وهم حريصون على إنجاز الحكومة الأمس قبل اليوم، وأي كلام خلاف ذلك هو غير صحيح.

الرئيس المكلف اجرى مساء مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل محادثات في السراي الكبير، تناولت آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

حركة اميركية في المنطقة لم تتبلور اهدافها بعد، الرئيس الاميركي دونالد ترامب يستقبل العاهل الاردني الاثنين المقبل ويأتي هذا اللقاء بعد الاضطرابات التي شهدها الاردن ثم زيارة مستشار الرئيس ترامب وصهره جارد كوشنر المملكة. ويذكر في هذا الاطار ان كوشنر التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وهو اليوم في القاهرة وقد التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اين لبنان من كل ما يجري؟

لولا زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بيروت عصر اليوم اتية من عمان، لكان لبنان بقي غارقا في سراديب تأليف الحكومة التي لم يعرف حتى الان سبيل الخروج منها، ميركل سيكون لها يومان من المباحثات في بيروت فبعد اللقاء هذا المساء بالرئيس الحريري حوار غدا في السراي الحكومية بمشاركة وفد رجال الاعمال الالمان الذين يرافقونها وبينهم رؤساء مجالس ادارة كبريات الشركات الالمانية. اما عن الجانب اللبناني فرئيس حكومة تصريف الأعمال لم يزر السرايا منذ استقالة الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف اعمال، عملية تأليف الحكومة تعيش على جرعات التسريبات، وكل تسريبة تنسف تسريبة، ما يجعل العملية خاضعة لتجاذبات لم تستقر عند صيغة مقبولة من الجميع.

في الانتظار الانظار الى البقاع حيث دولة العشائر لا تهاب الدولة وهذا ما بدا واضحا من خلال المواجهات التي استعملت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والحديث عن هجومات واقتحامات وكمائن وكأن هذه المنطقة من لبنان لا تتبع الدولة اللبنانية الا على الخريطة، في سياق الملف عينه يغادر قائد الجيش لبنان الى واشنطن بعد غد السبت، ما يعني ان اي اجراء حاسم في البقاع لن يكون الا بعد عودته من زيارة العمل الى العاصمة الاميركية.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

ردا على المشككين أعلن الرئيس الحريري انه ادار التوربو تعجيلا للتأليف مذكرا بأنه لا يزال ضمن الوقت المريح قياسا الى الزمن الذي يستغرقه الحمل الحكومي عادة، واذا صدقت التطمينات التي اعطاها الحريري عن عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن عقد صعبة تعترض عملية التشكيل فإن اللبنانيين يمكن ان يتوقعوا ولادة الحكومة العتيدة في وقت قريب، وكان الرئيس الحريري استقبل تباعا الافرقاء الذين تراودهم الشكوك حول مآل التأليف كما يشككون بأن هناك من يستهدف حصصهم واحجامهم في الحكومة المقبلة، رئيس المردة سليمان فرنجية فالوزراء الاملي والقواتي والاشتراكي، على حسب خليل ملحم رياشي ووائل ابو فاعور في وقت زار النائب اكرم شهيب معراب.

في الاثناء، الحرب العشائرية الدائرة في البقاع قد تكون الاخيرة، فبحسب معلومات عسكرية ان الجيش يعد حملة امنية كبيرة اشبه بعملية فجر الجرود لاستئصال الزعران والخارجين عن القانون، وردا على التطاول على الجيش في هذه القضية ذكر مصدر بقاعي مطلع بأن النائب جميل السيد العارف بالعملية التي تحضر يحاول استبقاها لوضع نفسه في مقدمة المشهد وقذفها شعبيا، في هذه الاجواء وصلت انجيلا مركل بيروت على رأس وفد من الرسميين ورجال الاعمال والغاية من زيارتها البحث الجدي عن حل لأزمة النازحين انطلاقا من عنصرين مترابطين، المساعدة المادية للتخفيف من عبء النزوح، العمل على تأمين عودة آمنة ونهائية للنازحين بما يصون امن لبنان والمانيا وأوروبا.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

مفتول عضلات مزودا ببطاقة عسكرية يعنف امرأتين على مرأى شارع مكتظ قيل إنه في برج حمود حرب داحس والغبراء دارت في مضارب آل الجمل وآل جعفر في البقاع الشمالي ومن العصفورية الحدودية توارى نوح وراء الجبل فمن سهل مروره بشهادة نائب المنطقة إيهاب حمادة؟ وهو المطلوب رقْم واحد إلا أن ظهوره في أوج الحملات كان تحصيل حاصل انتخابي الأمن الفالت على غاربه عند حدود رسمت بالغطاء السياسي وظللت ببطاقات أمنية لم تحجب سحبها أجواء التفاؤل التي خيمت فوق سماء السرايا الزرقاء إذ من خليج الزيتونة ارتفع منسوب التفاؤل لدى الرئيس المكلف سعد الحريري ومن مؤتمر إنماء بيروت رد عبر الجديد على اتهامات رئيس مجلس النواب له "بالتطنيش" والتمهل وقال "أنا مش مطنش" ويحق لي بإجارة والآن "فاتحين التوربو" لكي نشكل حكومة بأسرع وقت ممكن أنا لا أتمهل ولكن لا أعرف لماذا نريد أن نستعجل الأمورهناك بعض العقد وبالحوار والوقت نحلها الحريري نفى وجود عقد خارجية في إشارة إلى السعودية لكنه أكد أن العقد داخلية قابلة للحل ولا شيء مستحيلواضاف لا أحد يحاصر أحدا ولا أحد يضع فيتو على أحد وكل من يذهب إلى مفاوضات يضع سقفا عاليا وختم الحريري أنا على ثقة بأن الجميع متعاون وعلى هذا التعاون شهد بيت الوسط اليوم جوجلة استشارات شملت القوات والمردة والاشتراكي وفي حاصل التأليف فمن المفضل أن يختار الحريري أقصر الطرق ويسلك خطا عسكريا يوصله مباشرة إلى عين التينة حلالة العقد الرئيس المكلف الذي ضرب موعدا غدا مع رئيس الجمهورية وضع أوزار التأليف جانبا واستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النازحة إلى بيروت على ملف يثقل كاهل لبنان ميركل القادمة من الأردن حيث منحتْه قرضا غير مشروط بقيمة مئة مليون دولار لتسهيل ما سمْه تنفيذ الإصلاحات ماذا تحمل في جعبتها من عروض ؟ ستطرحها على بساط اللاجئين في جولة الساعات الأربع والعشرين تتنقل خلالها بين السرايا وعين التينة وبعبدا بينها ندوة تضمها والحريري إلى رجال الأعمال اللبنانيين والألمان.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

رمى رئيس مجلس النواب نبيه بري حجرا في مياه التأليف الحكومي الراكدة مع الإقتراب من سقف الشهر الأول على التكليف.

ولفت الرئيس بري إلى أن المهلة المفتوحة أمام التشكيل تكشف عن ثغر حقيقية في الدستور ويقول: لسوء الحظ إذا حكينا يصبح الموضوع طائفيا وإذا لم نحك تصبح مهلة التأليف بلا حدود ولا قيود عليها ولا نعود متى تصبح هناك حكومة.

كلام رئيس المجلس حفز الرئيس المكلف على إعادة الزخم إلى عملية التشكيل بعد عودته إلى لبنان لا سيما أنه أكد ألا عقد خارجية بل هي داخلية مشددا على أن كل الأمور قابلة للحل.

الحريري استهل مشاوراته في بيت الوسط من الفكرة العامة التي قدمها سابقا حول شكل الحكومة حصرا والتي يصر على ضرورة ألا تتجاوز الثلاثين وزيرا.

وفيما ينشغل لبنان الرسمي خلال الساعات المقبلة بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي وصلت إلى بيروت تبقى الأنظار بقاعا حيث شهدت مدينة بعلبك وضواحيها إجراءات أمنية غير تقليدية ينفذها الجيش اللبناني فهل انطلقت فعلا الخطة الأمنية غداة الصرخة المدوية التي أطلقها الرئيس بري إنتصارا للبقاع أمنا وأمانا وتنمية.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

على مدارج مطار الحديدة حطت الهزيمة الموثقة لقوى العدوان المتعدد الجنسيات على اليمن ..

تحت عدسات الكاميرات وفي مرمى صواريخ الجيش اليمني واللجان تطايرت آليات الغزاة وفر جنودهم تاركين خيبتهم وكذب اعلامهم..

مطار الحديدة استحال مقبرة للقوات الغازية قال المتحدث باسم انصار الله محمد عبد السلام، والمعركة ليست مطارا او ميناء او مقرا كما قال، فحيثما وجدوا ستلاحقهم نيران اليمنيين العاقدين العزم على تحرير بلادهم من كل احتلال..

آليات العدوان الاميركي السعودي وهي تتطاير وتعصف فيها النيران رسمت مشهدا جديدا في الميدان، وحتى يكتمل هذا المشهد فان خسائرهم البشرية والمعنوية باتت ثقيلة عليهم في الميزان العسكري والشعبي ..

في الموازين اللبنانية لا وجود لبشائر حكومية، وان كان مرصد الرئيس نبيه بري قد وثق تطنيشا من الرئيس المكلف تجاه التأليف، فان الرئيس الحريري ارجع القضية الى عقد داخلية لا خارجية، مشيرا الى ان الامور قابلة للحل وانه يتشاور مع كل الافرقاء السياسيين..

وعلى مدارج السياسة اللبنانية حطت اليوم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في زيارة استثنائية حملتها الى المنطقة المتخمة بالملفات الملتهبة، اما ما يعنيها من لبنان، فهو ملف اللاجئين الذي يحمل له الاوروبيون كل اهتمام..ملف مع اعترافهم بخطورته على الواقع اللبناني الاقتصادي والاجتماعي، فان محركهم تجاهه سياسي لا انساني، والاساس حماية انفسهم من تبعات هجرة جديدة نحو اوروبا..



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