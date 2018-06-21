نقولا صحناوي يعلن عن مفاجأة هامة: مترو في بيروت!!!

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نيكولا صحناوي عبر تويتر: الحلم ليس مستحيلا وفي العهد القوي سيصبح حقيقة، وبالرغم من انني على يقين ان هناك اولويات ضاغطة كملف النازحين السوريين وضرورة معالجة ازمة النفايات لكنني علمت اليوم من الرئيس سعد الحريري ان ضمن قائمة مشاريع مؤتمر سيدر ، تم تمويل دراسة لبناء مترو انفاق تحت الأرض في كل بيروت وبمجرد الانتهاء من الدراسة (في أقل من 8 أشهر) ستقوم الحكومة بتأمين الاستثمارات للتنفيذ، الامر الذي سيساهم في الحد من مشاكل النقل ويخفض نسب التلوث في المدينة. فلندعوا جميعًا ونضغط باتجاه إجراء الدراسة والموافقة عليها سريعاً حتى يصبح المشروع حيز التنفيذ.