وسام جوقة الشرف الفرنسيّة من رتبة كوماندور للمطران بولس مطر

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منح الرئيس الفرنسي إيمانوييل ماكرون، رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، وسام جوقة الشرف الفرنسيّة من رتبة كوماندور، تقديرًا لعطاءاته في العلاقات اللبنانيّة الفرنسيّة. وقلّد السفير الفرنسي في لبنان السيد برونو فوشيه المطران مطر الوسام، خلال إحتفال حاشد أُقيم في دار مطرانيّة بيروت المارونيّة في الأشرفيّة وشارك فيه الوزير سيزار أبي خليل ممثلًا رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والنائب إبراهيم عازار ممثلًا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي والوزير غطّاس خوري ممثلًا رئيس الحكومة الأستاذ سعد الحريري والنائب البطريركي العام المطران بولس عبد الساتر ممثلًا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ، ومتروبوليت بيروت للروم الأرتوذكس المطران الياس عودة وراعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرلّس سليم بسترس والقائم بأعمال السفارة البابويّة في لبنان المونسنيور إيفان سانتوس ولفيف من المطارنة والرؤساء العامين وكهنة ورهبان وراهبات ووزراء ونواب حاليون وسابقون ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب، كما شارك ممثلون عن القيادات الأمنيّة والعسكريّة ورؤساء هيئات ومؤسّسات مصرفيّة وصحيّة وراعويّة ونقابيّة وإجتماعيّة وأكاديميّة وتربويّة ورؤساء بلديات وعائلة المحتفى به.

السفير فوشيه

وقبيل تقليده الوسام باسم الرئيس الفرنسي، ألقى السفير فوشيه كلمة جاء فيها: منذ أربعة عشر عامًا ، سلمك أحد أسلافي ، السفير لوكورتييه ، وسام الشرف برتبة فارس. ارادت فرنسا اليوم مرة أخرى أن تكرمك لمسيرتك الاستثنائية في خدمة كنيستك وبلدك والمواطنين والفرانكفونية

من خلال هذا التمييز ، فإن علاقة الثقة والصداقة العميقة بين فرنسا والكنيسة المارونية هي التي أراد رئيس الجمهورية التأكيد عليها

بعد الدراسات اللاهوتية في جامعة القديس يوسف في بيروت ، تم ترسيمك كاهناً في 5 يونيو 1965. تم تعيينك رئيس أساقفة بيروت عام 1996.

بفضل صفاتك وتفانيك أنت مسؤول عن مهام مختلفة داخل الكنيسة وخارجها في الاعمال الانسانية

وأود أيضا أن أؤكد على التزامك بالحوار. في الواقع ، لقد كنت واحداً من أولئك الذين دافعوا مع البطريرك صفير وغيرهم عن مصالحة اللبنانيين خلال الحرب الأهلية وقد دافعت بحماسة عن "الاستثناء اللبناني" للتعايش السلمي الذي هو ثروة هذا البلد ويجعله يلمع في كل مكان في العالم

لقد تم اختيارك لحمل الصوت والنموذج اللبناني في جلسات الحوار الإسلامي المسيحي التي أطلقها رئيس جامعة الأزهر ، الشيخ أحمد الطيب.

إن هذا الحوار ضروري حيث أن الطائفية والتعصب أصبحا أكثرنموا في المنطقة

مسيحيو الشرق هم عنصر أساسي في المنطقة. بدونها ، جزء من هويتها يختفي. فرنسا مقتنعة بذلك وستبقى ملتزمة حيال الدفاع عنها. هذه هي الرسالة التي كررها رئيسنا ، إيمانويل ماكرون ، مؤخرًا بقوة خلال زيارة البطريرك الراعي إلى باريس.

وأود أيضا أن أحيي "ناقل المعرفة" الذي تجسده. لقد كنت من 1973 إلى 1988 ، مدير ثم رئيس لمدرسة الحكمة في بيروت

تحت قيادتك ، أصبحت شبكة الحكمة أكثر انتشارا ولديها اليوم سبع كليات من بينها ستة فرنكوفونية. في عام 2000 ، قمت بتأسيس جامعة الحكمة التي هي اليوم شريكة العديد من الجامعات الفرنسية

إن حبّك للتدريس لا ينفصل عن شغفك باللغة الفرنسية لقد درست الفلسفة باللغة الفرنسية بالتوازي مع مسارك اللاهوتي لقد حصلت على دكتوراه من جامعة السوربون. أنت مدافع شرس عن الفرانكوفونية. لهذا فمن المنطقي أن تشكرك فرنسا على هذا الإلتزام لنشر لغتنا. هذا الإلتزام الطويل الأمد جعل الفرنسيّة لغة لبنانيّة بحدّ ذاتها.

إن الترويج للفرانكفونية هو أحد أولويات رئيسنا الذي سيأتي إلى بيروت للتوقيع على خارطة طريق طموحة في هذا المجال.

إن دورك في إشعاع اللغة الفرنسية في لبنان يجعلك شريكًا حقيقيًا لفرنسا. رجل الحوار والثقافة ، أنت تمثل هذا التنوّع الذي هو ثروة هذا البلد.

بإسم رئيس الجمهورية ، وبفضل الصلاحيات الممنوحة لنا ، نقلدّكم وسام الشرف برتبة كومندور.

المطران مطر

وبعدما علّق السفير فوشيه الوسام حول عنق المحتفى به ألقى المطران مطر، كلمة

أعرب فيها عن مشاعره تجاه هذه الإلتفاتة التي تبديها نحوه الدولة الفرنسية، للمرة الثالثة على التوالي، شاكراً الرئيس ايمانوييل ماكرون لمنحه هذا الوسام الرفيع، وللتهنئة التي تلقاها من فخامته شخصيًا أثناء وجوده في قصر الإليزيه، منذ أسبوعين، في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها غبطة البطريرك بشارة الراعي.

كما أعرب عن امتنانه لوزير الخارجية الفرنسي جان – ايف لودريان الذي هنأه واعتبر في الرسالة الموجهة الى سيادته ان " هذا الوسام علامة تقدير أيضاً للكنيسة المارونية التي تربطها بفرنسا علاقات عريقة وعميقة".

وتوجه سيادته بالشكر الى السفير الفرنسي برونو فوشيه الذي كان أول من أبلغه خبر منحه الوسام، وقد أبدى تجاهه امتنانا مزدوجاً: الأول لمشاركته الصيف الماضي القداس الرسمي الذي تقيمه ابرشية بيروت في عين سعادة منذ قرن ونصف، في 15 آب على نية فرنسا، وكانت تلك الزيارة الأولى للسفير المعيّن حديثاً في لبنان، أما الامتنان الثاني فلموافقته على المجيء الى دار المطرانية اليوم لتعليق الوسام.

وفي سياق عرضه لظروف منحه الاوسمة الفرنسية الثلاثة، قال سيادته ان هذه الأخيرة ليست مكافأة لشخصه، مهما كانت خدماته، بل تندرج في العلاقات التاريخية المميزة بين فرنسا ولبنان. وغن خدمة وطننا واجبة علينا جميعاً لأن الوطن باق والافراد والاجيال ذاهبون. كما ان علينا ان نحمل الوطن في قلبنا وللوطن ان كملنا في ذاكرته وفي كيانه الذي ينمو نحو المطلق، مستشهداً بقول للقديس اوغسطينوس:" يا رب، ان في تقديرك لاستحقاقنا تكليلاً للمواهب التي منحتنا".

واستذكر سيادته منحه وسام الاستحقاق الوطني من رتبة فارس من قبل الرئيس فرنسوا ميتران سنة 1984، في فترة كانت من أصعب فترات الحرب اللبنانية وقد عانت منها، كسواها، مدرسة الحكمة التي كان يرأسها. إن ظروف منح ذاك الوسام لرئيس مدرسة فرنكوفونية عمرها أكثر من مئة سنة تدل على اهتمام فرنسا بلبنان وكنيسته التي تربطها بها صداقة عميقة، وبالقيم الثقافية التي تحملها حضارتانا وتستند الى المواطنية واحترام التعدد الاجتماعي والديني.

أما وسام جوقة الشرف من رتبة ضابط فقد منحه لسيادته الرئيس جاك شيراك في أيلول 2004 أي بعد عشرين سنة من الوسام الأول حيث كان المطران مطر رئيساً لكاريتاس لبنان ثم نائباً بطريركياً للبطريرك نصر الله صفير في زمن من ازمنة لبنان الحساسة حيث كان على لبنان أن يختار بين اتفاق الطائف والسلام الذي يحمله او الإبقاء على الحرب. وقد عمل البطريرك صفير على مواجهة ما يتربص بلبنان ونجح في الإبقاء على وحدة البلاد والتلاحم بين مكوناتها. وقد عمل كل منا بعد 1991 على وضع لبنان على سكة الحياة الطبيعية وصمد الوطن رغم كل شيء، ورغم بعض المواقف الدولية التي شككت احياناً بديمومته معتبرة لبنان خطأ تاريخياً. وهذا ما لم تتبناه فرنسا ولا اللبنانيون ايضاً.

أمام هذه الوقائع الصعبة لطالما تساءلت لماذا أرادت فرنسا تكريم شخصي الوضيع- قال سيادته- أوليس لأني ساهمت في مد جسور الحوار والصداقة مع كل الطوائف اللبنانية، بدون استثناء؟

إن فرنسا وبالفعل فان فرنسا متعلقة بلبنان الموحد هذا وتعرب عن تمسكها بمن يعملون لبلد يعظم الحرية الاخوة والمساواة، وتتمنى ضم جهود اصدقائها الى جهودها هي للعمل معاً من أجل عالم أكثر عدالة واخوة. بهذا المنحى يتحول الوسام الفرنسي الى دعوة او نداء.

وبالمنحى ذاته نقرأ معنى هذا الاحتفال بمنح هذا الوسام وهنا أعرب المطران مطر عن تقديره للرئيس الفرنسي ماكرون الذي يتطلع الى المستقبل ويراه بمفهوم روحي وعقلي و يلمس معنى الأشياء. وهو رجل عمل ورجل فكر ايضاً، وقد كان مساعداً للفيلسوف الفرنسي العالمي بول ريكار، وقد دعا كل الفرنسيين وأصدقاء فرنسا ليتأهبوا للسير من اجل مستقبل مشترك أفضل.

هذه الطريق دونها قضيتان عالقتان وقد أعرب عنهما الرئيس ماكرون في حديثه في دير الإباء البرناردين في باريس بدعوة من السلطة الكاثوليكية في فرنسا حيث ان ثمة اموالاً لا تزال عالقة بين الجمهورية والكاثوليكية في فرنسا داعياً الى جمع الفرنسيين بروح من السلام والقبول المتبادل وهذا ما يعطي فرنسا ان تتكل على ذاتها في حرب العالم، دون المس بالعلمانية التي تعتبر تقليداً مكتسباً، واكدّ الرئيس ان الحرب من اجل الانسان تضم ايضاً باعطاء معنى الانسان وبالقيم التي تعطي طعماً للحياة. وأضاف ان الكاثوليك في فرنسا ليسوا فريقاً منعزلاً في المجتمع الفرنسي ولكنهم ككل الفرنسيين يعملون ويضحون في سبيل فرنسا كلما طلبت ذلك. وإذ دعا الرئيس الفرنسي الكنيسة الكاثوليكية لتأخذ موقفها وتقول الحقيقة وتبحث عنها مع الجميع ولا سيما في اطار المشكلات الأخلاقية والسياسية. قال ان الكنيسة ليست الدولة ولكنها صاحبة الموقع المهم في المجتمع طالما انها تهتم ببلسمة جراحه وتعمل لتقدم الفرنسيين وطمأنينتهم.

وخلص المطران مطر من كلام الرئيس ماكرون الى إمكانية تطبيقه في هذا الشرق بحيث يجب وضع الأمور في موقعها بالنسبة للعلاقات بين الدولة والطوائف، وهنا دعا مسيحيين الشرق ومسلميه الى تخطي المواجهات لخلق تقارب سلمي ومفيد، فليس للمسيحيين ولا للمسلمين ان يصنعوا مصيرًا مستقلًا عن بعضهم البعض. ان زمن العزل ولىّ، فالعالم أصبح معولمًا وكل تفكير بعزل الآخر او الغاءه أصبح مغالطة تاريخية.

وفي تعليق آخر على مواقف الرئيس الفرنسي، قال المطران مطر، إننا نقدر ما قاله فخامته في 25 أيلول من السنة الماضية في مؤسسة العالم العربي في باريس حيث اعتبر ان مستقبل هذه البقعة من العالم لا يتحقق دون مشاركة كل الأقليات من كل الطوائف ولا سيما المسيحية منها. وان الغاءهم او تجاهلهم – كما يفكر البعض-من شأنه ان يلغي الاستقرار ومشاريع البناء في المنطقة.

التعددية والوحدة في المجتمع الفرنسي، تقابلها تعددية ووحدة في العالم العربي، تلك هي قمة التفكير التي تتطلب حركة سعي حازم وصادق. من هنا – أضاف سيادته- فان كل تقدير يأتي من فخامته يتضمن دعوة الى تخطي صعوبات الزمن الحاضر والانفتاح على وعود المستقبل. تلك هي الصداقة الفرنسية اللبنانية التي تتمظهر في هذا الخط ويترجم بعضاً منها هذا الاحتفال.

وأنهى المطران مطر مكررًا شكره للرئيس ماكرون وللسفير فوشيه على هذا الوسام المشرف، متمنيًا للأصدقاء الفرنسيين واللبنانيين الحياة الكريمة.

ميشال الخوري

وبعد الإحتفال لبّى المشاركون في الإحتفال الدعوة إلى لقاء شكر ومحبّة على مائدة مطرانيّة بيروت المارونيّة ألقى فيها رئيس جمعيّة جوقة الشرف في لبنان الوزير السابق الشيخ ميشال بشارة الخوري كلمة في مناسبة منح الرئيس الفرنسي إيمانوييل ماكرون، المطران مطر، وسام جوقة الشرف من رتبة كوماندور، جاء فيها:

أنني مسرور جداً لوجودي معكم اليوم في هذه المناسبة اذ نجتمع لتكرم جوقة الشرف سيادة المطران بولس مطر لمنحه الوسام من رتبة كومندور ولأني من أبناء الأبرشيّة ورئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف، وكمواطن لبناني ألقي كلمة في هذه المناسبة العزيزة.

إنه شرف عظيم وأعتبره من واجبي أن أعبر عن تقديري الكبير لمطران بيروت للموارنة خاصة وان العديد من الشخصيات في العالم تتابع وتقدر نشاطاته على المستويين الكنسي والوطني اللبناني. ومن هنا تؤكد فرنسا مرة اخرى على مزايا المطران يولس مطر على صعيد العلاقات اللبنانية الفرنسية.

في بلد مثل لبنان ان فسيفساء المجتمعات الدينية والتي تأثرت مؤخراً ببعض الأفكار الضالة قد تاثرت بالأزمات الخارجية وكان لها وقع سيء على استقرار البلد.

ان المطران مطر من خلال حسّه الوطني من أجل المصلحة الوطنية، وبعد نظره، وعدم تطرّفه وثقافته، قد عمل ومن دون توقف من أجل المحافظة على التوازن الداخلي اللبناني.

فهو وفيّ جدًا لواجباته تجاه الكنيسة وتجاه طائفته، مع كل الطوائف اللبنانية.

والمطران مطر رجل الحوار، يرى أنه من دون حوار الطوائف والسياسيين فالإ ستقرار والأمن في لبنان يكونان في خطر.

ومن هنا يمكن لأي شخص غريب عن لبنان ان يسأل: كيف أن رجل دين يمكنه ان يلتزم بالشأن العام.

اظن ان الجواب يكمن في مسؤولية ودور الكنيسة المارونية في تأسيس وتطوّر لبنان الحديث.

وقد أيقن المطران مطر هذا الدور والمسؤوليّة، فقام بواجبه حسب الأباء الأوائل.

إن إيمانه وتعلّقه بالقيم التي اكتسبها منذ أيام الإكليريكية حتى حصوله على الدكتوره بالفلسفة السياسية، ساهمت بشكل كبير بتكوين شخصية هذا الحبر العظيم والشخصية اللبنانية العظيمة.

وفي إطار هذا التكريم الذي أودّ ان أعرب عنه لسيادة مطران بيروت للموارنة يطيب لي، أن أعرب عن اعتقادي بان هذا التكريم من السيد السفير الفرنسي، ليس إلا خطوة الى الأمام في مشوار طويل منذ الطفولة.

هناك العديد من الخطوات التي تنتظركم على درج الشرف الطويل في هذه الدنيا.

باعمالكم على الصعيد الكنسي والوطني لقد تمكنتم سيدنا ان تكونوا بين الأباء الأجلاء العظماء الذين صنعوا تاريخ كنيستنا.

هنيئًا لك سيدنا من صميم قلوبنا.



الأم حرّوق وليا أبو موسى

كما ألقت الأم دانيللا حروق الرئيسة العامة لراهبات القلبين الأقدسين كلمة عبّرت عن حبّ وتقدير رهبنتها لكل ما يقوم به المطران مطر في خدمة الكنيسة والوطن والتربيّة.

وألقت الأنسة ليا جو أبو موسى كلمة باسم عائلة المحتفى به، عبّرت فيها عن سعادتها أنها تنتمي إلى عائلة كان ركنها المطران بولس مطر "رجل الإيمان والثقافة والحوار والمحبّة".