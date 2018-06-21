تجار لبنان يحذرون: قطاع التجارة منكوب وينبغي إغاثته

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أصبحنا ضحية حسن ضيافتنا وكرم أخلاقنا، جملة قالها رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في العلن لوضع الإصبح على جرح النزوج السوري، لكنها لسان حال معظم من يتعاطى بحقل الأرقام والإقتصاد والتجارة الذي يتراجع بسبب العمالة السورية في لبنان.

ارتفاع النفقات والأعباء التشغيلية، تبخّر الهوامش التجارية، ضرائب، فوائد، عمالة سورية، عناوين وصفتها الجمعيات واللجان والاسواق والنقابات التجارية في لبنان بالضربات التي أصابت القطاع الإقتصادي في لبنان، داعية الى الإسراع بتشكيل حكومة استثنائية تنقذ الوضع عبر اقرار القوانين وإتخاذ الإجراءات المحفزة للاقتصاد.

النشاط في الأسواق التجارية تراجع وبحسب المناطق والقطاعات بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة مع ذروات لامست 50 %، أرقام

يستند اليها المعنيون من كل لبنان للحديث عن انكماش كبير في القطاع.

وكي لا تسوء الحالة أكثر طالب المجتمعون بإسناد الحقائب وخصوصا الإقتصادية منها لمن يتحلى بالكفاءات العلمية وجرأة المواقف.