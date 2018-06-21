تعثر يطال شركتان عقاريتان وشقق لم تنجز ولم تُسلم فما مصير المالكين ومن ينقذ حقوقهم؟

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بين امبراطورية سايفكو هولدينغ وعملاق بدوي غروب جامع عقاري: التعثر .

وان كانت الاسباب مختلفة الا ان النتيجة واحدة: مئات العائلات دفعت جنى العمر الا انها لا تزال تلاحق سرابا اسمه شقة

الى مشروع بدوي غروب في مار روكز توجهنا

عدد لا بأس به من العمال موجود هنا والورشة ماشية بالنسبة لبلوك واحد من البلوكات الثلاثة

تخطينا الازمة تقول بدوي غروب ، وهذا لسان حال شركة سايفكو هولينغ ايضاً حيث اكد محاميها صخر الهاشم لل او تي في انه خلال اسبوعين تقريباً ستستأنف الاعمال في المشروع المتعثر في نابيه بعد اتفاق جمع الشركة والمصرف والمالكين.

فهل تكفي هذه التطمينات لابعاد شبح الانهيار العقاري والاقتصادي عن افكار اللبنانيين ام ان فعلا الاتي اعظم في ظل الركود الذي لم يكن ينقصه الا توقف قروض الاسكان؟

امام كل ما سبق يبقى المطلوب اذا سياسة اسكانية متكاملة، فهل يستفيق المعنيون من مناكفاتهم السياسية ويلتفتوا لشباب لبناني يكافح من اجل البقاء؟