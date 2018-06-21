جمعية "رسالة سلام" أقامت حفل عشائها السنوي

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أقامت جمعية "رسالة سلام" التي تعنى بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة حفل عشائها السنوي في فندق Le Royal - في الضبيه يوم الأربعاء 20 حزيران 2018، برعاية متروبوليت بيروت وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران كيرلس بسترس ممثلاً بالأب نيقولا الرياشي، وبحضور سيادة المطران غي بولس نجيم، ، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم، ممثل وزير الدفاع يعقوب الصراف العميد الركن طوني حداد، ممثل النائب أمل ابو زيد الأستاذ جورج غانم، ممثلة النائب سامي الجميل الأستاذة ريتا بولس، القنصل غابي أبي رجيلي، الإعلامية ريما رحمة، الشيخة وداد هيكل الخازن ، رئيس وأعضاء جمعية رجال أعمال المسيحين ، ورؤساء وأعضاء بلديات ومخاتير إلى جانب الآباء ورؤساء الجامعات والجمعيات وممثليها، وعدد كبير من الحضور.

بعد النشيد الوطني اللبناني، رحّبت الإعلامية ستريدا بعينو بالحضور وشاركتهم بخبرتها مع جمعية رسالة سلام، وتم عرض وثائقي يشرح عمل الجمعية وآخر يشرح اللوغو الجديد لها.

وكانت كلمة لرئيس الجمعية الدكتور هكتور الحجار، الذي شدد على أن الهدف الدائم فتح آفاق ومشاغل جديدة تسمح باستقبال أكبر عدد ممكن من الشبيبة وتأمين فرص عمل لهم، متمنياً التمكن من فتح فرعٍ أو فروع جديدة للجمعية، وكاشفاً عن العمل بهذا الإطار في منطقة جبيل.

المطران غي بولس نجيم دعا بدوره إلى عدم التأجيل للغد ما يجب القيام به اليوم، مؤكداً ألا فصل في عائلة رسالة سلام بين الحاضر والآخرة السماوية.

كما قدّم رئيس الجمعية الدكتور حجار درع تقدير للأب نيقولا الرياشي ليسلّمه بدوره إلى المطران بسترس.

وتخلل العشاء مفاجأة من الجمعية وهدايا للموجودين، كما أحيت فرقة كارين رعد وميا بطيش الحفل الذي تميّز أيضاً برقصة تعبيرية قدّمها كل من السيد رائد مراد والسيدة باسكال حاتم.