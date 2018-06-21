تزامناً مع العودة الحريرية، وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى لبنان

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عاد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت، وعادت معه الحرارة إلى خط المشاورات لتأليف الحكومة.



الحريري الذي استفاق على سؤال الرئيس نبيه بري له عن "التطنيش" على التأخير في التشكيل، نفي وجود عقبات خارجية، وتحدث عن عقد داخلية قابلة للحل، وقال: "هلق فاتحين توربو"، وكشف أنه قد يحمل تشكيلة إلى قصر بعبدا غدا.



أما عن لقائه الباريسي بالوزير جبران باسيل، في ضوء ما سُرّب حوله من معطيات نفتها مصادر الطرفين، فقال: هو يقول إنه كان إيجابياً، وأنا أقول كذلك.



وتزامناً مع العودة الحريرية، وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى لبنان، في زيارة بعنوانين رئيسيين: النزوح السوري، والدعم الاقتصادي.