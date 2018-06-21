ماذا قالت زوجة الشهيد جورج زعرب للرئيس عون؟

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نشرت كوليت زعرب زوجة الضابط الشهيد جورج زعرب الذي سقط مع رفاقه في الحدت في ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ على حسابها على فايسبوك التالي "نعم وبعد مرور٤٣ سنة على احتلال منازلنا في الليلكي الحدت ومرور عدة وزارات و عهود متتالية تم استرجاع منازلنا و حقنا الضائع منذ سنين على عهدك يا فخامة الرئيس وجزيل الشكر لمعالي الوزير طلال ارسلان و حضرة النائب حكمت ديب........"العهد فشل" يعني بالحقيقة العهد ماشي في الطريق الصحيح".

ويأتي كلام زعرب بعدما عمل النائب حكمت ديب، وبتوجيه من الرئيس عون، على متابعة ملف مهجري الليلكي، وجرى اقفال الملف بالتعاون مع وزير المهجرين طلال ارسلان في الفترة الاخيرة، بعد سنوات من بقاء الملف من دون معالجة.