في انطلاق تأهيل قصر عدل زحلة - اسعد نكد: "قناعتنا راسخة بان العدل أساس الملك"

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انطلقت الْيَوْمَ عملية تأهيل مبنى قصر العدل في زحلة في اجتماع عقد في مكتب مدعي عام البقاع القاضي منيف بركات بحضور رئيس محكمة جنايات البقاع القاضي داني شرابية و مدير عام كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد الذي أخذ على عاتقه اعادة تأهيل المبنى بعد موافقة مجلس الوزراء بعد الجهد الذي بذله وزير العدل ابن زحلة سليم جريصاتي لهذه الغاية.



و ضم الاجتماع مدير مكتب الوزير سليم جريصاتي داني الرشيد و المهندسون نائب رئيس بلدية زحلة طوني ابو يونس و ايلي عطالله و نقولا سابا المكلفين من قبل نكد لتنفيذ عملية الترميم و التأهيل .



و تباحث المجتمعون في أولويات الأقسام المراد تأهيلها لتأمين راحة المواطنين و القضاة معاً .

و بعد جولة على الطوابق المراد ترميمها برفقة المدعي العام منيف بركات الذي اسهم بالشرح عن معاناة القضاة و المواطنين للمهندس نكد و فريق المهندسين معدداً الاولويات بالتسلسل.

و من ثم اكد نكد على ان عملية التأهيل انطلقت و ستكون سريعة لحرصنا على قصر العدل الذي يحمل اسم مدينتنا . و تابع "القضاء هو الملاذ الاول و الأخير لكل مظلوم و صاحب حق و اللجوء اليه لحل النزاعات هي من الاوجه و القيم الحضارية التي تتغنى بها المجتمعات الراقية على قاعدة ان العدل هو أساس الملك."