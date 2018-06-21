بالصور- بعد الإتهامات التي طالته: اللواء السيد يرد!

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رد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "توتر"، على تغريدة النائب نديم الجميل:بعد مرور 24 ساعة على إتهام النائب اللواء جميل السيد لقائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي والأجهزة التابعة لهما بالتآمر على منطقة لبنانية عزيزة، لم يصدر أي ردّ أو توضيح من قبل وزير الدفاع ووزير الداخلية. سنتابع هذا الموضوع الخطير و سنأخذ الخطوات المناسبة بشانه." ، قائلا: "هذا الرابط أدناه للمتابعين الأحباء وغيره ممن لم يتوفر لهم متابعة مؤتمرنا الصحافي بتاريخ 20 حزيران 2018 حول الوضع الامني في بعلبك الهرمل...".