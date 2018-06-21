رئيس الجمهورية محييا آباء لبنان: كلّ منكم صورة عن لبنان ولا ننسى آباء الامّة اللبنانية الذين يمثلّون دافعا لصون لبنان واعلاء رسالته

A + A -

الرئيس عون كرم اب وافراد عائلته المصنفة الاكثر انجاباً

وتسلم من المؤسسة المارونية للانتشار دراسة عن مرسوم التجنيس 5247

--------------------

حيّا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون آباء لبنان، لمناسبة عيد الاب، معتبرا ان كل اب لبناني يشكّل في ما يواجهه من تحديات صورة مصغّرة عن لبنان الذي يضّمنا اليه جميعا فنكوّن عائلة واحدة، متنوعة، زاخرة بمحطات العطاء الانساني والوطني.



ونوّه رئيس الجمهورية بالتضحيات التي يبذلها الآباء في شتى مراحل الحياة، خصوصا في الظروف الصعبة، من اجل تأمين حياة لائقة لعائلاتهم، وعيش القيم التي يتحلّون بها، وهي: "التفاني مع التجرّد، والحزم مع الحنان، والاعتناء بتأمين مستقبل الأجيال الطالعة، وتعزيز العائلة وحمايتها".

وقال: "اهنىء كل اب لبناني، وانا ادرك معاناته اليومية من اجل ان يبقى فخورا بابنائه في ما يحققونه على دروب الحياة." واضاف: "انّ التحية واجبة لكل اب، اينما وجد، سواء في ميادين العمل، او معاندا عثرات الايام، ام فقد عزيزا من فلذات قلبه، ام مهاجرا من اجل لقمة العيش، فهو يبقى قدوة ومثالا. ولا ننسى في المناسبة آباء الامّة اللبنانية الذين، من جيل الى جيل، يمثلّون لنا دافعا لصون لبنان واعلاء شأن رسالته في منطقته والعالم."



تكريم اب وعائلته

ولمناسبة عيد الاب، كرم الرئيس عون السيد مارون بولس يونس من بلدة دبل الجنوبية، وهو رب عائلة مؤلفة من زوجته هيام بولس يونس وعشرة اولاد هم: جورج (رقيب اول في اللواء الخامس متأهل)، برق (عريف في قوى الامن الداخلي)، مطر (رقيب في قوى الامن الداخلي)، سيدة (متطوعة جديدة في الجيش اللبناني)، ليليان (متأهلة وربة منزل)، جوزفين (متطوعة جديدة في الجيش اللبناني)، يوسف (جندي في القوات البحرية)، جوال (جندي في الجيش اللبناني)، مارينا (طالبة في المرحلة الثانوية)، فارس (طالب في المرحلة الثانوية).

وكانت عائلة مارون يونس نالت درعا تكريميا خلال احتفال اقامه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السنة الماضية لتكريم العائلات التي تتميز بكثرة الانجاب، وهذه العائلة هي الاكبر في بلدة دبل في قضاء بنت جبيل.

والقى الوالد مارون كلمة شكر فيها الرئيس عون على تكريمه مع العائلة وقال: "من ارض الجنوب الذي عانى ومازال يعاني الكثير من الحرمان، اتيناكم حاملين باقات حب وتقدير واحترام لكم يا فخامة الرئيس. فمنذ دخلتم المؤسسة العسكرية وترأستم قيادتها حتى وصولكم الى سدة رئاسة الجمهورية وهم الجنوب في قلبكم تنظرون اليه بعين الاب الحنون، العطوف، المحب، وان غاب الاب عن اولاده تشردت العائلة. وعندما نبحث عن كلمات شكر وتقدير لكم، فان اجمل عبارات المديح لا بد ان تسبق حروفنا وتنهي سطورنا معبرة عن صدق المعاني النابعة من قلوبنا. فالحروف والكلمات تتزاحم لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه الا انتم."



اضاف: " لولاكم لم تكن مؤسساتنا لتصل الى افضل المراتب، فانتم اساس رفعة جميع المؤسسات وتقدمها، فمنذ حملتم راية قيادة الوطن وانتم تعملون جاهدين لتجعلوا لبنان على خريطة النجاح والابداع والتميز والقوة وبفترة قياسية. ان العمل ليس مجرد تشريف ولا منصبا للمفاخرة بل هو تكليف وامانة. انتم قد اثبتم قدر المسؤولية والامانة وانتم خير من تولى رئاسة الجمهورية، وعشتم بالقول والعمل عبارة "بي الكل". في عيد الاب، نطلب من الرب ان يمن عليكم بدوام الصحة والخير وطول العمر وبالحكمة الدائمة لقيادة الوطن الى بر الامان، وان تمنوا علينا بهذه الابوة".

ورد الرئيس عون مرحبا بالعائلة الاتية من منطقة دبل، مؤكدا انه لطالما كان همه الاساسي لدى عودته الى لبنان العام 2005 معالجة تداعيات الاحتلال الاسرائيلي والتخفيف منها عن ابناء المنطقة الحدودية من خلال التفاهم الذي سعى الى تأمينه و"سيستمر ان شاء الله".



وقال الرئيس عون ان دور الاب مهم جدا لكنه صعب في زمن بات الانجاب فيه قليلا، مهنئا السيد مارون على المسؤولية التي اضطلع بها في تربيته عائلته رغم الظروف الصعبة التي مر بها. كما هنأ الوالدة التي انجبت وضحت تجاه ابنائها، معتبرا ان الوالدين يونس يشكلان نموذجا للعطاء والمحافظة على الاسرة التي كلما كبر ابناؤها كلما ارتاحت وزادت رخاء.

المؤسسة المارونية للانتشار

الى ذلك، شهد قصر بعبدا اليوم لقاءات تناولت مواضيع سياسية واجتماعية وانمائية.

في هذا السياق استقبل الرئيس عون وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة النائب نعمة افرام الذي اطلع رئيس الجمهورية على نشاطات المؤسسة داخل لبنان وخارجه، والملفات التي تتابعها ومن بينها ملف التجنيس. حيث قدم له الوفد دراسة مفصلة عن مرسوم التجنيس الرقم 5247 الذي صدر في العام 1994 وتداعياته السلبية على التوازن الوطني في لبنان.

الوزير السابق شكيب قرطباوي

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق شكيب قرطباوي وعرض معه للاوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.

النائب السابق الدكتور وليد خوري

وعرض الرئيس عون مع النائب السابق الدكتور وليد خوري مراحل العملية الانتخابية في منطقة جبيل في ظل القانون الجديد، وضرورة ادخال اصلاحات ضرورية عليه. واوضح النائب السابق خوري انه طلب من رئيس الجمهورية الايعاز الى الهيئة العليا للاغاثة والجيش اللبناني الاسراع في مسح الاضرار التي لحقت بالبساتين والقرى الجبلية في جرد جبيل الشمالي والجنوبي نتيجة السيول التي اجتاحتها.

واشار الى انه عرض مع الرئيس عون بعض المشاريع الانمائية المتعلقة بالبنى التحتية في المنطقة والمطالبة بوضعها حيز التنفيذ.

وفد الرهبانية الكرملية في لبنان

واستقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية الكرملية في لبنان الاب ريمون عبدو على رأس وفد المجلس الاستشاري لرهبانية الاباء الكرمليين اقليم لبنان وسوريا والاراضي المقدسة. وقد اطلع الاب عبدو رئيس الجمهورية على ما تقوم به الرهبانية الموجودة في لبنان منذ العام 1643 ولاسيما من النواحي الروحية والتربوية والاجتماعية.

نجاد عصام فارس

واستقبل الرئيس عون السيد نجاد عصام فارس الذي نقل اليه تحيات والده الرئيس عصام فارس وتمنياته له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية. كما تطرق البحث الى الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة، والدور الذي تقوم به منظمة "تاسك فورس فور ليبانون" في دعم لبنان والدفاع عن قضاياه.