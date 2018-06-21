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درغام تفقد سراي حلبا: الواقع الحالي مزري..للاسراع بتطبيق المراسيم الاجرائية

21
JUNE
2018
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تفقد النائب أسعد درغام سراي حلبا الحكومي، حيث زار محافظ عكار عماد لبكي الذي رافقه في جولة على مختلف الدوائر والمراكز الحكومية، كما زار مكتب الوكالة الوطنية للاعلام.
 
وعقب الجولة أكد درغام في تصريح له "أنها الزيارة الأولى الى المحافظة بعد إنتهاء الانتخابات النيابية وسوف نسعى لأن يكون الاستحقاق الانتخابي في العام 2022 في سراي حلبا الحكومي الجديد، لأننا وكما نعلم أن هذا المبنى غير مؤهل لاستيعاب كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بمحافظة عكار".  
 
واضاف: "لقد تم إقرار المراسيم الاجرائية القاضية باعتبار عكار محافظة في العام 2014 من دون أن يصار الى استحداث المؤسسات والدوائر الرسمية الخاصة بها، كدوائر المياه والكهرباء، إفتتاح فرع لمصرف لبنان، ودوائر خاصة بمختلف الوزارات. لذلك نضع ضمن أولوياتنا إنجاز مبنى محافظة عكار وتسريع المعاملات المتعلقة بهذا الشأن، خصوصا أن الأموال متوفرة (7 مليون دولار موضوعة لدى مجلس الانماء والاعمار بهدف إنشاء سراي خاص بالمحافظة) والدراسة كانت قدمت الى مجلس الانماء والاعمار لتحديد الموقع الملائم في منطقة سهل عكار، بعيدا عن زحمة السير الخانقة في وسط حلبا، كما أن الموقع المحدد قريب من الأتوستراد العربي ما يسهل الدخول والخروج الى السراي". 
 
وشدد درغام على "أنه من المعيب البقاء على ما نحن عليه اليوم، إذ أن قلم النفوس وغيرها من المراكز غير مؤهلة بالشكل اللازم، وذلك بالرغم من الجهود التي قام المحافظ لبكي خلال السنوات الماضية لجهة ترميم بعض أقسام السراي، كما أن  قصر العدل يعاني من ضغط كبير لعدم توفر مبنى ملائم"، مؤكدا "أن كل هذه المشاكل يجب أن تحل ولا يجوز ابقاء أقلام النفوس وسجلات المواطنين بهذه الغرف غير المؤهلة".
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