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عنصر في جهاز عسكري يعتدي بالضرب على فتاتين.. وقوى الأمن تكشف التفاصيل!

21
JUNE
2018
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرّض فتاتين للضرب، لتشير قوى الامن بعدها أن الفتاتين من الجنسية الكينية وأن المعتدي عليهما هو عنصر في أحد الأجهزة العسكرية.


وفي التفاصيل، فقد أوضحت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي ان هذه الحادثة حصلت يوم الاحد 17/6/2018 بين فتاتين من الجنسية الكينية وبين عنصر من أحد الاجهزة العسكرية.


ووفقاً لافادة الفتاتين اللتين صرحتا بأن العنصر المذكور وأثناء مروره على متن سيارته برفقة عائلته انحرف باتجاههما حتى كادت سيارته تلامسهما، فأبدتا انزعاجهما، وعلى الاثر حصل تلاسن ما لبث ان تطور الى شجار، ثم تعرضتا للضرب.


وفتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادث، وادعت الفتاتان ضد العنصر وآخرين بجرم الضرب والايذاء، وادعت احداهن بفقدان هاتفها الخلوي.


وأحيل ملف التحقيق الى الجهاز الامني الذي ينتمي اليه العنصر للتوسع بالتحقيق معه. كما أفادت قوى الامن عن توقيف الفتاتين لاقامتهما بلبنان بطريقة غير مشروعة.

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