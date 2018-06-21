رسالة هامّة من قوى الأمن عن الامتحانات الرسمية!

A + A -

صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي - شعبـة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"تذكّر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن إطلاق النار من قبل بعض الأشخاص في المناسبات المختلفة ظاهرة قاتلة وغير حضارية وغالباً ما تؤدّي إلى وقوع ضحايا أو إصابات جسدية خطيرة، كما تُسبب إزعاجاً للمواطنين وتزرع الخوف في نفوسهم، إضافةً إلى الأضرار المادية التي تخلّفها.

تهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام، ولا سيّما أهالي وأقارب الطلاب الذين تقدّموا للامتحانات الرسمية في مختلف الشهادات، التخلّي عن ممارسة هذه العادة السيئة – عند صدور النتائج - والتعبير عن فرحهم بصورة حضارية ولائقة، حفاظاً على السلامة العامة.

كما تعلّق أهمية كبرى على مشاركة المواطنين للحدّ من هذه الظاهرة، وذلك من خلال التبليغ عن مطلقي النار إبتهاجاً، عبر موقع قوى الامن الداخلي خدمة "بلّغ" ومواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها، أو الاتصال بالرقم /112/، مع توثيق عملية إطلاق النار بمختلف الوسائل (فيديو، صورة...) بغية ملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم الى القضاء المختص.

#بتقبل_تقتل / مش ضروري شهادتك تسبب لغيرك شهادة وفاة.

#بتقبل_تقتل / لنفرح كلنا سوا... ماتطلق النار بالهوا.

#بتقبل_تقتل / إذا نجحت بالإمتحانات...ما بيعني يسقط غيرك برصاصة".