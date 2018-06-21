بالصورة: يوم عيد الأب.. وفاة والد الشهيد..

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توفِّي صباح اليوم، الخميس، الحاج عدنان الحسن، وهو والد اللواء الشهيد وسام الحسن.

وسيصّلى على جثمانه عقب صلاة عصر اليوم، الخميس، في مسجد “الإمام الحسن” في بلدة بتوراتيج – الكورة، وسيوارى الثرى في مدافن العائلة.

التعزية قبل الدّفن في منزل الفقيد في بتوراتيج.

التعزية للرجال: يومي الثاني والثالث في قاعة مسجد “الإمام الحسن” – بتوراتيج من بعد صلاة العصر وحتّى صلاة المغرب.

التعزية للنساء: يومي الثاني والثالث في قاعة بلدية بتوراتيج من بعد صلاة العصر وحتّى آذان المغرب.

التعزية في بيروت للرجال والنساء: يوم الإثنين القادم في قاعة مسجد “محمد الأمين” من الخمسة عصراً وحتَّى الثامنة مساء.





سفير الشمال