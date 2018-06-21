بالصورة - في لبنان: دخل غرف المرضى في المستشفى وهذا ما فعله!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ادعت إدارة أحد المستشفيات ضد شخص مجهول بجرم دخول غرف المرضى في المستشفى بتواريخ مختلفة، وسرقة خمس مضخات حقن، حيث كان يضعها في كيس ويغادر .

نتيجة التحقيق المكثف الذي قامت به مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت من معرفة هوية المشتبه به وتوقيفه، وهو:

-ع. ب. ( مواليد ١٩٩٠، فلسطيني) سبق وان اوقف للاشتباه بانتحاله صفة ممرض.

بالتحقيق معه اعترف بالسرقة من عدة مستشفيات، وبأنه اقدم على السرقة خمس مرات من المستشفى.

تم ضبط 8 مضخات مسروقة من مستشفيين، تتراوح قيمة كل ماكينة بين ٨٠٠ $ و ٢٠٠٠ .