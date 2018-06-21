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قطاع الشباب في التيار الوطني الحر يسلّم رسالة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

21
JUNE
2018
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التقى وفد من قطاع الشباب في التيار الوطني الحر ضم مشرف عام القطاع جهاد سلامة، ومسؤول مكتب الجامعة اللبنانية إيلي خوري، ومسؤول مكتب المدارس عماد إجبع، مع كارولينا بيلينغ، رئيسة الحماية القانونية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في مكتب المفوضية.
وأتى هذا الموعد بعد أن نظمت مجموعة من الشباب تحركاً أمام المفوضية تحت شعار "لا عودة عن العودة" يوم الأربعاء 13 حزيران 2018.
وبعد أن أكد الشباب أن هذا التحرك لن ينتهي قبل أن يحصلوا على موعد من المفوضية لنقل دعم اللبنانيين لحق النازحين السوريين بالعودة إلى بلادهم إلى جانب امتعاضهم من عدم إيجاد فرص عمل بسبب سيطرة اليد السورية على معظم الوظائف التي تهم الشاب الجامعي.
لذا يهمّ قطاع الشباب في التيار الوطني الحر أن يؤكد أن اللقاء تمحور حول معاناة لبنان سابقاً من قضية اللاجئين الفلسطينيين وإستقرارهم في لبنان بأعداد كبيرة. "لذلك فإن مطالبتنا اليوم بحق عودة النازحين السوريين الى أراضيهم ليست بعمل عنصري وغير نابع عن تعصب إذ أن معظم الأراضي السورية باتت آمنة وعلى المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة متابعة هذا الملف بشكل جدي وتشجيع عودتهم بشكل سليم بدل عرقلة العودة لأن لبنان لم يعد قادراً على إستيعاب الأعباء الإقتصادية والإجتماعية نتيجة هذا النزوح".
كما سلّم قطاع الشباب ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسالة تتضمن مطالب ابرزها:
1- التوقف عن إعلان بيانات غير دقيقة والترويج لفكرة غياب الإستقرار في سوريا.
2- التوقف عن طرح الأسئلة التي تثير الشكوك حول عودة السوريين الى ديارهم عبر وسائل الإعلام.
3- مصادرة بطاقات النازحين السوريين الذين يستفيدون من المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة رغم ذهابهم الى سوريا ويقصدون الأراضي اللبنانية فقط للإستفادة من تلك المساعدات.
4- تصنيف النازحين السوريين وتسميتهم تحت فئات معينة لتحديد أسباب وجودهم الحالي في لبنان.
5- الإصغاء إلى رغبة الدولة اللبنانية والعمل بما يعود لمصلحة الشعب اللبناني ونقله إلى المجتمع الدولي وليس العكس.
وأخيراً طلب قطاع الشباب من المفوضية أخذ مطالبه في الإعتبار لتجنب أي تصعيد في التحركات المقبلة التي سينظمونها، اذ ان الشعب اللبناني اكتفى من الهجرة بحثاً عن لقمة العيش، وكذلك الشعب السوري من نزوحه في الوقت الذي يتوجب عليه المحافظة على أرضه سوريا.
قطاع الشباب في التيار الوطني الحر يسلّم رسالة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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