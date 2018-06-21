كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في بعض المناطق الجبلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات اليوم والأيام القادمة.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.

- درجات الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الارز من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 15 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

- الانقشاع جيد، يسوء أحيانا على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80 %.

- حال البحر معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 26 درجة.

- الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05:27 ساعة غروب الشمس: 19:52