بالتفاصيل: مبادرة من Demco properties - وداعاً لمشكلة الإسكان وأزمة الشقق!

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في ظل أزمة قروض الإسكان التي أدت إلى تجميد السوق العقارية وطالت الكثير من الشركات الكبرى، منها من كان قد أعلن الإفلاس ومنها على شفير الإغلاق، تجد شركة Demco properties طريقها للحل عن طريق “lease to own”. وبحديث مع موقع tayyar.org رأى المدير التفيذي للمشاريع في شركة Demco properties السيد كارلوس شاد أن الهدف من هذه المبادرة هو لمساعدة الشرّاء اللبنانيون الذين يشكلون حوالي ٩٨٪؜ من السوق العقاري في لبنان اليوم وهو يشكل مرادف للقروض المدعومة من مصرف لبنان بظل توقفها.



وتابع قائلاً: “lease to own” هو عقد إيجار مع إمكانية شراء الشقة بعد إنتهاء العقد وبهذه الطريقة يتمكن المستأجر من تجربة الشقة وتسديد الدفعة الأولى بالتقسيط على مدة ٣ سنوات وهي تشكل ٥٠٪؜ من الدفعة الشهرية للإيجار، فاليوم بدل من إجبار الشاري على دفع ٢٥٪؜ من سعر الشقة، يمكنه الحصول على “lease to own” بدفعه ٥٪؜ من قيمة الشقة لتسهيل عملية البيع والشراء لمن هم جادين في الشراء.



ورداً على سؤال عما إذا كانت تحفز الشباب على الشراء أردف بالقول: بالطبع فالشباب يتحمسون لفكرة تمكنهم من تجربة المنزل أو مكتب العمل قبل شرائه.

وفي الحديث عن أبرز مشاريع Demco properties بالشراكة مع M1 اعتبر أن مشروع tower 44 وهو أعلى مبنى في المتن هو مشروع نموذجي بكل مكوناته وهو مع كل ما يقدمه من تقدم وview وهندسة معمارية حديثة يباع بسعر مغرٍ جداً كأي مبنى أخر يتألف من ٥ طوابق، ويتألف من ١٤ طابق للمكاتب التجارية و ٣٠ طابق سكني بارتفاع ١٨٥ متر بالإضافة لfood court على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع وشعارنا لهذا المبنى هو "عيش، اشتغل وامرح".



بالإضافة إلى موقعه الجغرافي العملي جداً (بين سن الفيل والدكوانة) والقريب على كل المرافق الحيوية وعلى بعد دقائق من العاصمة بيروت.

وأهم ميزة لهذا المشروع هو أنه بسعر السوق فيبلغ سعر المتر في المكاتب التجارية ٣٠٠٠$ بينما الشقق السكنية ٢٨٠٠$. وعن موعد التسليم أعلن أن المكاتب التجارية سيبدأ تسليمها بعد ٤ أشهر والشقق السكنية في أواخر العام ٢٠١٩.

وعن المشاريع المستقبلية وتخوف الشركة من الأزمة في السوق العقاري رد قائلاً: هناك مشاريع كثيرة والسبب في استمرارنا هو ثقة الناس في شركتنا ولأننا ندرس طلب السوق “market study” ونعرف أين النقص ولأي ميزانية وما هي كلفة العمار وكلفة البيع وعلى أساسها نستثمر بمشاريعنا ولا نعمل بشكل عشوائي لهذا لا نتأثر بالأزمة.

وفي الختام أعلن عن مشروع بيع شقق سكنية ب ٨٠،٠٠٠ و ٩٠،٠٠٠$ لأهالي ساحل المتن الشمالي بمساحة تبلغ ٥٥ متر مربع وما فوق.

للتواصل، الاتصال على هذا الرقم: 01246000 وعلى هذا الرابط: https://www.demcoproperties.com/