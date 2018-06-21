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أسرار الصحف ليوم الخميس 21 حزيران 2018

21
JUNE
2018
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الجمهورية
لدى سؤال أحد النواب عن مخاوف أمنية فيما لو تأخرت ولادة الحكومة فكان جوابه: «أنظروا ما يحصل في البقاع وكل شيء مترابط في لبنان».
لاحظت أوساط سياسية أن العقدة الدرزية في الحكومة ستُحلّ لصالح جنبلاط فيما لن يكون الممثّل الوحيد للسنّة في الحكومة العتيدة من تيار المستقبل.
تردّد أن وزيراً لحقيبة سيادية تراجع عن موقفه بعدما لوّح باتخاذ إجراء أمني إداري بعد إبلاغه أن هذا الأمر سيطرح إشكالية كبيرة.

البناء
خفايا
أكد مصدر سياسي متابع أنّ على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أن يثبت خلال أيام معدودة، أنّ ما يُقال عن خضوعه لضغوط خارجية غير صحيح، وأنه هو مَن يشكل الحكومة بالتعاون فقط مع رئيس الجمهورية والأفرقاء السياسيين في الداخل، لا سيما أنّ الجميع يؤكدون أنّ العقد الداخلية قابلة للحلحلة إذا قام الحريري بالاتصالات اللازمة مع الكتل النيابية كافة…
كواليس
تحدثت مصادر يمنية عسكرية عن دور رئيسي لعبه مسلحون تابعون لفصائل من الجماعات المعارضة السورية في الهجوم الذي شنّه التحالف السعودي الإماراتي على مدينة الحُديدة، وقالت المصادر إنّ أكثر من مئة من القتلى والجرحى الذين سقطوا في الحُديدة كانوا من هذه الفصائل وفقاً لاعترافات عدد من الجرحى وأنّ فصيل «جيش الإسلام» يشكل الفصيل الأبرز الذي كان مشاركاً في هذه المعارك حيث استقدم إلى الجبهة أكثر من ألف من عناصره الذين غادروا الغوطة نحو الحدود التركية...

اللواء
غمز
قالت مصادر قيادية في حزب مسيحي ان «جرح» مرحلة سابقة لم يلتئم بعد مع جهة سياسية نافذة.
همس
تجزم مصادر مقرّبة من قطب وسطي أن التسوية السابقة انتهت، وأنه لا بدّ من إنتاج تسوية جديدة.
لغز
تتوقع مصادر في تيّار سياسي حدوث تغييرات جذرية، تكون بمثابة انقلاب تنظيمي، بعد مراجعة دقيقة للأداء قبل الانتخابات وخلالها.

المستقبل
يقال إن وجهاء في منطقة البقاع الشمالي يحمّلون "حزب الله" مسؤولية مباشرة في تفلّت الوضع الأمني في منطقتهم نتيجة دوره في تسهيل حصول الخارجين عن القانون على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عبر الحدود السورية - اللبنانية.

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