بري: محاولات لتشويه صورة البقاع

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أطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري صرخة مدوّية تضمنت رسائل في أكثر من اتجاه، وأبدى عدم اقتناعه بأن أجهزة الأمن و الجيش والدولة لا تستطيع القبض على أنفار من عشائر ليسو بالعشائر، بل هم أولاً وآخر ضد عشائرهم. بري اختصر القصة بالتأكيد على أنها قصة هيبة، والحق الحق لا هيبة للدولة». وتابع بالقول «فتأهّبوا وهُبوا أمن البقاع أمن لبناني والتنمية والاستثمار كما الأمن والأمن يتلازمان»، ذاكرةً أن «رئيس المجلس شدّ على يد رئيس الجمهورية بالقول أهلنا في البقاع محتاجون لدولة يحملون هويتها فقط دون غـُنُم منذ أن كان لبنان».