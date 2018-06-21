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لا فيتو من التيار على حصول القوات على حقيبة سيادية

كنعان:اجواء اللقاء مع الحريري كانت ايجابية

والاهم من الحقائب الاتفاق السياسي لحكومة تنجز





أكد امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أن اجواء اللقاء مع الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري كانت ايجابية، لافتاً الى أن "الاهم من الحقائب هو الاتفاق السياسي لتتمكن الحكومة من الانجاز".



واشار كنعان الى أن "لا رفض لاسناد أي حقيبة للقوات ولا فيتو من قبل التيار الوطني الحر على حصول القوات على سيادية، والامور خاضعة للنقاش والتفاوض".



ودعا كنعان الى "تقييم تطبيق التفاهم المسيحي بعد ثلاث سنوات على ابرامه"، مشدداً في الوقت عينه على أن "لا عودة في المصالحة الى الوراء، والتنافس قائم اليوم ولكن التحالف ممكن في حال التفاهم سياسياً بحسب "اعلان النيات" بين الجانبين".



ورداً على سؤال عن حصة رئيس الجمهورية قال كنعان " لرئيس الجمهورية اليوم 5 حقائب في ظل حكومة ثلاثينية، وهذا لم يأت من فراغ ونحن ضد المس بحقوق الرئاسة، ولكن رئيس الجمهورية هو من يقرر على هذا الصعيد، وهو حريص على موقع الرئاسة وحقوقها في مجلس الوزراء".