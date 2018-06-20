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تجدد الاشتباكات بين آل جعفر وآل الجمل واصابة موكب نوح زعيتر بالرصاص

20
JUNE
2018
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، أن اشتباكات تدور بين مسلحين من عشيرة آل جعفر وآخرين من آل الجمل، عند الحدود السورية - اللبنانية داخل الأراضي السورية.

وبدأت الاشتباكت بعد ظهر اليوم، أثر اطلاق نار من مسلحين عند أطراف بلدة حاويك باتجاه موكب من عدة سيارات يقل نوح زعيتر واشخاص من آل جعفر، حيث جرى تبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية أصيبت خلالها سيارات الموكب إصابات مباشرة، مما ادى إلى تحطم زجاج وانحراف عدد من السيارات إلى جانب الطريق وإصابة شخص بجراح.
على إلاثر قام عشرات المسلحين من آل جعغر من المناطق الحدودية المجاورة بسلوك طرق جبلية خارج نطاق الانتشار العسكري للجيش اللبناني والجيش السوري وهاجموا بلدة العصفورية بالأسلحة المتوسطة التي يسكنها ال الجمل، وهي عائلة لبنانية وعلى خلافات ثأرية مع آل جعفر، الذين يتهمون آل الجمل بمقتل محمد شامل جعفر في كمين على خلفية مقتل شخص من آل الجمل منذ حوالي الشهر خلال اشتباك مع مسلحين من بينهم أشخاص من آل جعفر.

وكان الجيش اللبناني عزز مواقعه على الجانب اللبناني من الحدود ونشر حواجز في منطقة الهرمل، فيما انتشر الجيش السوري من ناحيته، سعيا لوقف الاشتباك الذي خفت وتيرتها مع ساعات الليل. فيما تنشط مساعي لسحب المسلحين من التلال الجبلية المتقابلة عند منطقة الصدور المجاورة لجرماش حيث مسلحين من آل جعفر وبلدة العصفورية حيث آل الجمل.

وطنية
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