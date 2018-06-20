رسالة من قوى الأمن لأهالي الطلاب الذين تقدموا إلى الامتحانات الرسمية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"تذكر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن إطلاق النار من بعض الأشخاص في المناسبات المختلفة ظاهرة قاتلة وغير حضارية، وغالبا ما تؤدي إلى وقوع ضحايا أو إصابات جسدية خطرة، كما تسبب إزعاجا للمواطنين وتزرع الخوف في نفوسهم، إضافة إلى الأضرار المادية التي تخلفها.

وتهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين، وبخاصة أهالي الطلاب الذين تقدموا إلى الامتحانات الرسمية في مختلف الشهادات وأقاربهم، التخلي عن ممارسة هذه العادة السيئة - عند صدور النتائج - والتعبير عن فرحهم بصورة حضارية ولائقة، حفاظا على السلامة العامة.

كما تعلق أهمية كبرى على مشاركة المواطنين للحد من هذه الظاهرة، من خلال التبليغ عن مطلقي النار إبتهاجا، عبر موقع قوى الامن الداخلي خدمة "بلغ" ومواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها، أو الاتصال بالرقم /112/، مع توثيق عملية إطلاق النار بمختلف الوسائل (فيديو، صورة) بغية ملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم الى القضاء المختص.

#بتقبل_تقتل / مش ضروري شهادتك تسبب لغيرك شهادة وفاة.

#بتقبل_تقتل / لنفرح كلنا سوا...ماتطلق النار بالهوا.

#بتقبل_تقتل / إذا نجحت بالإمتحانات...ما بيعني يسقط غيرك برصاصة".