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صحناوي عن سوء تنظيم عمل الملاهي والمطاعم والفاليه باركينغ في مار مخايل: نكبة كبيرة!

20
JUNE
2018
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عقد النائب نقولا صحناوي مؤتمراً صحافياً بمشاركة أهالي مار مخايل في شارع أرمينيا على درج مسعد للتحدث عن المشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة بسبب سوء تنظيم عمل الملاهي والمطاعم والفاليه باركينغ.

وألقى النائب صحناوي كلمة أشار في خلالها الى أنه يتحدث باسم تكتل يضم 29 نائباً ويتحدث في الوقت نفسه باسم السكان لايصال صوتهم لان القضية التي يدافعون عنها ليست سياسية ولا تخضع للتجاذبات وعليه أضاف صحناوي أنه على جميع القوى الممثلة في مجلس النواب وغير الممثلة وجمعيات المجتمع المدني ان تتبنى هذه القضية لان المطلوب من خلالها ليس الا إيصال الحقوق للسكان كما طالب في السياق عينه الساهرين وأصحاب المحال باحترام الأهالي من خلال احترام القوانين التي تنظم عملهم.

وأشار صحناوي الى أنه زار لجنة الأهالي في وقت سابق خلال الحملة الانتخابية واطلع على معاناة الناس وها هو يفي بوعده اليوم ويعود إليهم لمتابعة المسيرة لانه من واجب النائب الوقوف الى جانب أهالي منطقته والى جانب كل اللبنانيين في كل المناطق.

واعتبر صحناوي أن هؤلاء المواطنين اصابتهم نكبة كبيرة سببها تلكؤ المسؤولين وتمادي أصحاب الملاهي والمطاعم وتوجه الى المعنيين بالقول إنه الى جانب لجنة الأهالي سيقوم بسلسلة خطوات وإجراءات كما أنه سيحاول ضم كل نواب الدائرة الأولى الثمانية الى التحرك حتى لا تكون القضية فئوية او حزبية.

أما عن الخطوات فشرح صحناوي أنها ستبدأ بسلسلة لقاءات مع المسؤولين المعنيين وهم وزراء الداخلية والسياحة والصحة عند تشكيل الحكومة الجديدة بالإضافة الى محافظ بيروت ، رئيس البلدية، وقائد الدرك.

ورأى صحناوي أن الحلول المطلقة تحتاج الى قوانين جديدة وقد تحتاج الى بعض الوقت ووعد بالانكباب على العمل عليها إنما أكد أن الحلول المؤقتة ليست صعبة وقابلة للتطبيق وتبدأ باحترام القوانين بحيث ان الرصيف هو ملك عام ورخصة البلدية تحتم إبقاء ممر فارغ للناس وبالتالي هذا امر بسيط يمكن احترامه، ولفت الى ان الغرامات يجب ان تكون مرتفعة حتى لا تتكرر المخالفات والى أن المراقبة يجب ان تكون يومية من خلال وجود دائم لحرس البلدية في الشوارع، كما طالب مسؤولي المخافر باخذ العبر مما قام به مسؤولو مخافر الجميزة، الحمرا ومونو لضبط الوضع واعتبر ان هذه الخطوات جميعها ليست بمستحيلة.

وقال صحناوي : ادعو جميع المسؤولين باسم الأهالي المستعدين لاستقبالهم في بيوتهم ليزوروهم وليقضوا ليلة الى جانب الملاهي حتى يفهم كل واحد منهم المعاناة عن قرب.

هذا وأمل صحناوي أن تكون الخطوات المقبلة إيجابية وتأتي بنتيجة يستطيع من خلالها الناس السهر من دون ازعاج السكان في مار مخايل كما أكد الوقوف الى جانب الأهالي ودعم قضيتهم وتوجه الى أصحاب الملاهي والمطاعم مؤكداً عدم وجود أي نية للضرر في مصالحهم إنما هناك مطلب بتطبيق القانون فقط متمنياً العمل يداً بيد مع نواب المنطقة للوصول الى حل نهائي.

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