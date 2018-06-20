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توقيف عصابة سلبت خزنة في الربوة بقوة السلاح بعد تكبيل افراد العائلة والخادمة

20
JUNE
2018
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"صباح تاريخ 14/06/2018 أقدم مجهولون على دخول منزل: س. ن. في محلة الربوة، وقاموا بتكبيله وزوجته والعاملة لديه، بعد أن شهروا عليهم مسدسا حربيا وسكينا وأجبروا صاحب المنزل على فتح الخزنة وسرقوا منها حوالي 2 كلغ من القطع الذهبية المختلفة وفروا الى جهة مجهولة.

وعلى الفور باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانية بغية كشف ملابسات عملية السرقة. ونتيجة المتابعة الدقيقة تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم في أقل من 24 ساعة، وهم:
- ر. ا. ( مواليد عام 1978)
- ج. ج. ( مواليد عام 1983)
- ح. ي. ( مواليد عام 1975)
- ح. ا. ( مواليد عام 1982)
- م. ح. ( مواليد عام 1971) وهم لبنانيون.

وبتاريخ 16/06/2018 ومن خلال عمليات الرصد والمتابعة دقيقة، تمكنت قوة خاصة من الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة أسفرت عن توقيف جميع أفراد العصابة في مناطق: المعاملتين ونيو روضة ورأس الدكوانة وغزير وسير الضنية.

وضبط بحوزتهم كمية من الذهب المسروق، وهواتف خلوية ومبالغ مالية إضافة الى سيارة نوع BMW والمسدس والسكين الذين استخدموا في العملية.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم تقاسموا المسروقات فيما بينهم وباعوا كمية منها، وقد تبين أنهم يتعاطون المخدرات.

وأعيد قسم كبير من المسروقات المباعة من أصحاب المحلات الذين ابتاعوها.

وأودع الموقوفون القضاء المختص وسلمت المضبوطات الى صاحبها بناء لإشارة القضاء المختص".

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