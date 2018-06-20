السفير اللبناني في الولايات المتحدة: 450 لاجئ لكل 1000 مواطن لبناني!

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نشر السفير اللبناني لدى الولايات المتحدة الأميركية غابريال عيسى عبر موقعه على فايسبوك التاي:

هذه الأرقام تقلل كثيراً من وطأة أزمة اللاجئين على لبنان.

- الكثافة 164/1000 قد تعكس فقط عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً لدى المفوضية.

- بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من اللاجئين السوريين غير المسجلين في لبنان.

- هناك أيضاً عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (اللاجئين المنسيين لمجرد وجودهم في لينان منذ 70 عاماً. ويُقال لنا مؤقت كما يحاولون إقناعنا الآن أن أزمة اللاجئين السوريين مؤقتة؟)

- يتم تخفيف كثافة اللاجئين أكثر بإدراج اللاجئين أنفسهم من ضمن نسبة الـ 1000 شخص.

تبلغ الكثافة الحقيقية للاجئين السوريين حوالي 350 لكل 1000 مواطن لبناني. أضف إلى ذلك اللاجئين الفلسطينيين ويصبح لدينا حوالي 450 لاجئاً لكل 1000 مواطن لبناني.