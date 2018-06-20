سفيرة قبرص للصرّاف: الهبة للجيش ستصل الاحد

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استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، في مكتبه في الوزارة، سفيرة قبرص كريستينا رافتي التي أبلغته ان "الهبة القبرصية المتفق عليها لدعم الجيش، ستصل إلى مرفأ بيروت نهار الأحد المقبل".



وجرى البحث في العلاقات بين البلدين ولاسيما الاتفاقيات المزمع توقيعها وآلية وضع الهبة التي أعلنت عنها قبرص خلال مؤتمر روما حيز التنفيذ. وتم تداول الأوضاع في لبنان والمنطقة.



واستقبل الصراف رئيس جامعة البلمند الدكتور ايلي سالم الذي شكره على التعاون القائم بين الجيش والجامعة في ما يتعلق بميدان الطيران والدراسات البحرية، وتم الاعلان عن اتفاقية جديدة في مجال



ادارة المستشفيات وتدريب الطاقم الاداري والطبي وتقديم منح لتأهيل كوادر الطبابة العسكرية.



وقدم الصراف درعا تقديرية لجامعة البلمند لمناسبة حلولها ثالثة في تصنيف الجامعات اللبنانية ومرور 30 سنة على تأسيسها.