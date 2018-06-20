أول سيارة لبنانية رباعية الدفع

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رفعت مؤسسة فرام للصناعة الستارة عن أول سيارة رباعية الدفع مصنعة في لبنان وذات تصميم عسكري، أطلق عليها مخترعها المهندس اللبناني دافيد فرام اسم FREM IMMORTAL، خلال احتفال أقيم في حرم جامعة الروح القدس - الكسليك، في حضور النائب نزيه نجم ممثلا الرئيس المكلف سعد الحريري، النائب السابق أنطوان زهرا ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، العقيد الركن فاروق بعلبكي ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، العميد وليد عون ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، العميد الركن إدمون غصن ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، راعي أبرشية البرازيل المارونية المطران إدغار ماضي، رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة، عميد كلية الهندسة الدكتور بربر الزغندي، إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة وعائلة المخترع فرام وأصدقائه وفاعليات دينية وسياسية وعسكرية وأمنية وحزبية واقتصادية وتربوية ومدنية وإعلامية.

أبو جودة

النشيد الوطني، ثم كانت كلمة لعريفة الاحتفال ميرا أبو جودة أشارت فيها إلى "اننا نجتمع اليوم في حضور ممثل الرئيس الحريري الذي يشجع الصناعة اللبنانية ويدعم المهندس دافيد فرام شخصيا لإطلاق FREM IMMORTAL، هذا الإنجاز الذي يسجل للبنان ولشبابه"، معتبرة "أن هذا اليوم هو مميز في تاريخ الصناعة اللبنانية، ويؤكد قدرة شباب لبنان وإرادتهم الصلبة لتحقيق المستحيل. وهذا الإنجاز يؤكد أن لبنان هو مركز الفكر والإبداع في الشرق الأوسط".

الزغندي

ثم تحدث الدكتور الزغندي الذي أكد "أن الجامعة تقدم بسخاء فرصا للغائصين في الأبحاث وللمبتكرين، لتحقيق ذواتهم وإنجاز اختراعاتهم".

وقال: "بكل فخر واعتزاز، نؤكد أن الروح والعقل التحما فعلا في تصنيع هذه السيارة. فهنيئا لمخترعها وللصناعة اللبنانية".

وشدد على "سعي كلية الهندسة في الجامعة واهتمامها بتطوير الصناعية اللبنانية، وهي، في هذا الإطار، تؤكد دعمها لإبداعات الشباب اللبناني التي تساهم في رفع شأن لبنان عالميا".

فرام

وألقى فرام كلمة شكر فيها الجامعة على "دعمها واستضافتها لهذا الحدث، وكل الذين ساعدوه لتحقيق هذا الإنجاز الذي يرفع اسم لبنان عاليا".

وبعد استعراض السيارتين المدنيتين اللتين صنعهما سابقا، قدم فرام لمحة عن مواصفات السيارة التي يطلقها اليوم، وهي "رباعية الدفع وتصميمها عسكري ولونها أسود وقوة المحرك 6.0، 400 TQ، 350 HP، ومجهزة لخارج مسار الطرقات Off road".

وتمنى "التعاون مع الجيش بهدف إعطائه هوية في عتاده"، مشيرا إلى ان "قصة صناعة السيارات بدأت بحلم، ولكن الإيمان حول الحلم إلى حقيقة ملموسة، بحيث يصعب لأي شيء أن يعرقل هذا الحلم الكبير. لقد انطلق اسم فرام في مجال صناعة السيارات من لبنان ليصل إلى العالم كله لنقول إن الشباب اللبناني يحب بلده ويؤمن به وهو على استعداد تام ليقاتل فيه حتى الرمق الأخير".

حبيقة

وألقى رئيس الجامعة البروفسور حبيقة كلمة توجه فيها إلى فرام بالقول: "أنت تمثل الإنسانية المنتفضة على الوجع والألم والمصائب. أنت تجسد الإبداع الآتي من رحم المصاعب لتقول لنا من خلال إنجازك هذا "أنا آت من أتون الأوجاع لأبدع في هذه الحياة ولأتحدى كل شيء". أنت اليوم تمثل شباب لبنان الحائر في بلد رازح تحت وِزر أزمات تتداخل وتتراكم من دون هوادة، ولكنه، بلد عظيم يولد أبدا من تحت رماده مثل طائر الفينيق. كما أنك تمثل الشباب المنتفض على واقعنا المرير وتثبت لنا أن لبنان هو ذاك البلد الذي لا ولن يموت. وتجسد بأعمالك وانجازاتك انتفاضة الحياة التي تنطلق من لبنان العصي على الموت، صديق الحياة، مرتع الفرح. أنت توجه رسالة أمل إلى شباب لبنان بعدم السماح لأي مشكلة بأن تحطم انطلاقتهم أو تعترض تقدمهم. وأنت تجسد شباب لبنان الطموح الذي يتحدى كل شيء بما أعطاه الله من مواهب".

وتابع: "ما تنجزه اليوم يتحقق للمرة الأولى في لبنان. وليس من السهل أن تختار مساحة مميزة للتحدي وحلقة غير معتادة ولا معهودة. نحتفل في هذا اللقاء بإزاحة الستارة عن سيارة عسكرية قادرة على ردع الاعتداء على لبنان وعلى الإنسان فيه. نحن في لبنان عشاق السلام، لم نعتد مرة واحدة في تاريخنا على أحد. ولطالما كان لبنان ممرا ومقرا لمختلف جيوش العالم والشعوب، ولكن جميعهم رحل وبقي لبنان. ولا بد من التنويه باسم هذه السيارة المميزة Immortal car الذي يعكس طموحا ماورائيا لإنسانية عاشقة الخلود".

وتمنى الأب حبيقة أن تكون لدافيد "انطلاقة إلى الأفضل إلى كل أصقاع العالم على غرار كل الشباب اللبناني الذي أبدع في العالم".

واضاف: "لا يسعني سوى أن أستذكر البروفسور شارل العشي إبن بلدة رياق الذي برز دوليا في مجال علم الفلك واكتشاف الفضاء. وقد كرمته "الناسا" نظرا الى اكتشافاته العظيمة في عالم الفضاء بإطلاقها الاسم التالي على غرفة قيادة الرحلات إلى الكواكب: "مركز شارل العشي للتحكم في الرحلات إلى الفضاء". وفي حرم المركز زرع البروفسور العشي أرزة من لبنان كتب تحتها: "بعد ألفي سنة، ستملأ هذه الأرزة الوافدة من لبنان رحاب هذه الساحة، شاهدة بأغصانها على الإنجازات العظيمة التي ستتحقق في الآتي من الأيام". "وأنت يا دافيد قد تزرع يوما ما أرزة في حرم جامعة الروح القدس - الكسليك لتشهد، هي بدورها، على إنجازاتك الكبيرة في ميدان تصميم وتنفيذ لمركبات ذاتية الدفع، متطورة للغاية، يتحكم في قيادتها الشديدة التعقيد، ذكاءان متكاملان: بشري واصطناعي".

نجم

وفي ختام الاحتفال، ألقى ممثل الرئيس الحريري النائب نجم كلمة هنأ فيها فرام على اختراعه العظيم "الذي يمثل شباب لبنان الذين وضعوا نصب أعينهم أهدافا وسعوا بجدية وعزم الى تحقيق طموحاتهم وأحلامهم". وأعرب عن "فخر الرئيس الحريري واعتزازه بهذا الاختراع"، ناقللا الى فرام "تحيات دولته وتهانيه"، ومؤكدا دعم حكومته. وبعدما شدد على "وجوب أن تدعم الدولة اللبنانية هذا الإنجاز"، لفت إلى "أننا سنطلب في المستقبل القريب من قيادة الجيش ووزارة الدفاع أن يفتحا لك الطريق ولتكون لك بصمات مميزة في الجيش وفي معداته".