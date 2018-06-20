جمعية حرمون ماراثون تطلق سباق حرمون الخامس وسباق المدارس الأول

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عقدت جمعية حرمون ماراثون مؤتمراً صحفياً برعاية محافظ النبطية القاضي محمود المولى، أعلنت خلاله رئيسة الجمعية السيدة عايدة جمعة إطلاق سباق حرمون الخامس في 15 تموز 2018 برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. كما أعلنت إطلاق سباق المدارس الأول في التاريخ نفسه برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده، حيث سيتنافس طلاب الباكالوريا قسم ثاني من المدارس الرسمية في قضائي حاصبيا ومرجعيون على 6 منح جامعية كاملة حتى التخرج من الجامعة اللبنانية الدولية، على أن يصبح هذا السباق منفصلا العام المقبل ويمتد الى باقي المحافظات.

وتحدثت جمعة عن أهمية الثقافة الرياضية وضرورة تنميتها ودعمها لارتباطها بخلق انسان يتمتع بروح رياضية، فيصبح صديقاً للبيئة والطبيعة، ويبتعد عن كثير من الآفات، داعيةً الدولة اللبنانية بوزاراتها ومؤسساتها المعنية بأهداف الجمعية الى دعم عملها ومساندتها في سعيها للارتقاء بالإنسان والمجتمع، في منطقة هي بأمس الحاجة لهذا العمل.

المؤتمر الصحفي حضره الأستاذ أكرم بو شقرا ممثلاً وزير التربية والتعليم العالي، الأستاذ كمال أبو غيدا ممثلاً النائب أنور الخليل، ومحافظ النبطية القاضي محمود المولى، وقائمقام حاصبيا الأستاذ أحمد كريدي، وممثلون عن قوات حفظ السلام، والسيد يوسف أبو صالح ممثلاً رئيس بلدية حاصبيا السيد لبيب الحمرا، والسيد وليد بو نصار نائب رئيس اتحاد بلديات الحاصباني، ووكيل داخلية حاصبيا - مرجعيون في الحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ شفيق علوان، بالإضافة الى ممثلين عن الأندية الرياضية والثقافية والجمعيات المحلية والكشفية والصليب الأحمر اللبناني.

وكانت كلمة لمحافظ النبطية القاضي محمود المولى أشاد فيها بعمل جمعية حرمون وأهدافها التنموية، لافتاً الى مثابرة أعضاء الجمعية وجدّيتهم في الارتقاء بهذه المنطقة المحرومة من خلال نشاطات ذات جودة عالية في الأداء والتنظيم هي مدعاة للفخر.

تلتها كلمة للأستاذ كمال أبو غيدا شدّد فيها على ضرورة تشجيع وتعزيز الأنشطة الرياضية في المنطقة، متمنياً النجاح للجمعية في السباق المقبل.

وعبّر ممثل قائد القطاع الشرقي في قوات حفظ السلام الجنرال بيدرو مورو غوارديا Pedro Morro Guardia عن تقديره لعمل جمعية حرمون وأهمية التعاون بين الجمعية وقوات حفظ السلام، مشيراً الى مشاركة 30 بالمئة من عديد الكتيبة الاسبانية في السباق المقبل.

وتجدر الإشارة الى أن فعاليات السباق تبدأ يوم السبت 14 تموز مع قرية حرمون حيث يعرض سكان قرى المنطقة منتوجاتهم من طعام وأشغال يدوية.